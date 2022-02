Polizei sucht Zeugen: Im Vorbeifahren Außenspiegel beschädigt

Die Polizei bittet um Hinweise auf einen Autofahrer, der in der Nacht zum Samstag in Rederzhausen ein geparktes Auto beschädigt hat.

Anzeige wegen einer Verkehrsunfallflucht erstattete ein 21-Jähriger bei der Polizei Friedberg. Er hatte seinen Opel Corsa am Freitag gegen 23 Uhr in der Johannstraße in Friedberg-Rederzhausen auf der Straße ordentlich geparkt. Als er am Samstag gegen 10 Uhr zu seinem Auto zurückkam, entdeckte er den beschädigten linken Außenspiegel. Dieser hing lediglich noch an Kabeln am Fahrzeug herunter.

Polizei Friedberg bittet um Hinweise

Der Verursacher muss im Vorbeifahren den Außenspiegel gestreift und beschädigt haben. Er entfernte sich schließlich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Um Hinweise bittet die Polizei unter Telefon 0821/323-1710. (AZ)