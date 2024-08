Unbekannter schlitzt aufgestellten Swimmingpool auf

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurde in Rederzhausen ein in einem Garten aufgestellter Swimmingpool beschädigt. Laut Polizei kam es zu dem Vorfall in der Gladiolenstraße zwischen Samstagabend, 20.15 Uhr und Sonntagmorgen, 7 Uhr. Ein Unbekannter muss das Schwimmbecken aufgeschnitten haben.

Der entstandene Sachschaden wird auf circa 800 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Friedberg unter der Telefonnummer 0821/323-1710 zu melden. (AZ)