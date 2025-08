So ist aktuell die Hochwasser-Gefahr an der Paar

Die anhaltenden Regenfälle der letzten Wochen gehen auch an den Flüssen in der Region nicht spurlos vorüber. Beim Blick auf die Paar kommen bei vielen Menschen Erinnerungen an Juni 2024 hoch. Damals waren die Paar und einige Bäche im Landkreis über die Ufer getreten und die Fluten hatten insbesondere Ortsteile von Friedberg, Kissing, Mering, Dasing, Ecknach und Aichach getroffen. Wie groß ist die Gefahr, dass sich das Szenario durch den Regen in den letzten Wochen wiederholt?

Reinhard Löffler vom Wasserwirtschaftsamt Donauwörth kann diesbezüglich ein Stück weit beruhigen: Es bestehe derzeit keine Hochwassergefahr. Die Paar liege in ihrem Verlauf komplett unter der Meldestufe 1. Die Prognose gehe zudem von gleichbleibenden Pegelständen aus, hinzu kommt die Wettervorhersage, die Sonne ankündigt. Daher befürchtet das Wasserwirtschaftsamt nicht, dass es zu Problemen kommt. Es würden aktuell auch keine Vorbereitungen auf einen Notfall getroffen. Ebenso sieht das Landratsamt Aichach-Friedberg keinerlei Hinweise auf ein bevorstehendes Hochwasser und trifft daher auch derzeit keine Vorkehrungen.

Hochwasser im Raum Aichach-Friedberg: Regenrückhaltebecken spielen wichtige Rolle

Im Juni 2024 war dem Wasserwirtschaftsamt von Feuerwehren und Menschen in den betroffenen Gebiete vorgeworfen worden, die Rückhaltebecken bei Merching und Putzmühle zu spät aktiviert zu haben. Die Behörde hielt dagegen, solche Becken seien Mittel zu Kappung der Hochwasserspitze - bei einer zu frühen Verwendung wären sie zu ihrem eigentlichen Einsatzpunkt schon zu voll gewesen. Solche Debatten bleiben in der nächsten Zeit wohl aus: Löffler zufolge gehen diese Becken erst bei Warnungen vor Hochwasser in Betrieb.

Und wie ist es mit dem Grundwasser? Vergangenes Jahr hatte es erhebliche Schäden verursacht. Löffler sieht auch hier keinen Anlass zur Sorge: Das Grundwasser steige erst bei Hochwasser so weit, dass von einer Gefahr für Siedlungen auszugehen ist.

Menschen, die sich immer auf dem neuesten Stand halten wollen, empfiehlt Löffler die Homepage des Wasserwirtschaftsamtes Donauwörth. Dort kann der aktuelle Pegelstand verfolgt werden. Maßnahmen müssen von Privatpersonen und für Eigenheime erst bei amtlichen Warnungen ergriffen werden.