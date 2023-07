"Reggae in Wulf"-Festival 2023: Alles zu Tickets, Line-up, Camping und Anreise

An diesem Wochenende steigt in Wulfertshausen in Friedberg das "Reggae in Wulf"-Festival. Wir haben alle Infos rum um Tickets, Line-up, Camping und Anreise.

Nur knapp 2200 Einwohner hat der beschauliche Friedberger Stadtteil Wulfertshausen. Doch Ende Juli 2023 werden einige Menschen hinzukommen, denn am 28. und 29. Juli steigt dort das "Reggae in Wulf"-Festival. Bereits seit dem Jahr 2000 reisen dafür Reggae-Fans ins Augsburger Umland - das Festival kann also auf eine deutlich längere Geschichte zurückblicken als viele der ähnlichen Veranstaltungen, die in den letzten Jahren aus dem Boden geschossen sind. Am gleichen Wochenende findet zum Beispiel das "Amphi Festival" in Köln statt, rund zwei Wochen später das Taubertal-Festival und Ende August das Singoldsand-Festival.

Sie wollen wissen, wer beim "Reggae in Wulf" auftritt, wie viel man für Eintrittskarten ausgeben muss, ob man vor Ort im eigenen Zelt übernachten kann und wie man am besten zum Veranstaltungsort kommt? Kein Problem, wir haben alle Informationen rund um Tickets, Line-up, Camping und Anreise.

Übrigens: Mindestens eine Band, die dieses Jahr bei "Reggae in Wulf" auftritt, kennt man wahrscheinlich auch, wenn man kein passionierter Reggae-Fan ist: Am Freitag stehen Inner Circle auf der Bühne, die 1992 mit ihrem Song "Sweat (A La La La La Long)" weltweit Erfolge feierten.

Wir benötigen Ihre Einwilligung, um das Video von Glomex anzuzeigen Hier kann mit Ihrer Einwilligung ein externer Inhalt angezeigt werden, der den redaktionellen Text ergänzt. Indem Sie den Inhalt über „Akzeptieren und anzeigen“ aktivieren, kann die glomex GmbH Informationen auf Ihrem Gerät speichern oder abrufen und Ihre personenbezogenen Daten erheben und verarbeiten, auch in Staaten außerhalb der EU mit einem niedrigeren Datenschutz Niveau, worin Sie ausdrücklich einwilligen. Die Einwilligung gilt für Ihren aktuellen Seitenbesuch, kann aber bereits währenddessen von Ihnen über den Schieberegler wieder entzogen werden. Datenschutzerklärung Video: dpa

Das ist das Line-Up beim Reggae in Wulf 2023

Zwei verschiedene Bühnen gibt es beim "Reggae in Wulf" 2023: die Mainstage und das Dancehall Zelt. Sowohl am Freitag als auch am Samstag startet das Programm auf der Mainstage und geht dann im Laufe des Abends im Dancehall Zelt weiter. So sieht das Line-Up bei "Reggae in Wulf" 2023 im Überblick aus:

Freitag, 28. Juli 2023:

Lesen Sie dazu auch

Uhrzeit Mainstage Dancehall Zelt 18.30-19.30 Uhr dub a la pub 20.15-21.15 Uhr Der Zweig 22-23 Uhr Inner Circle Afro Passion Sound Salute

Samstag, 29. Juli 2023:

Uhrzeit Mainstage Dancehall Zelt 17.30-18.45 Uhr Roots Caravan 19.30-20.30 Uhr Dre Ja & Jo Archer 21-22.15 Uhr Exile Di Brave 23-00.30 Uhr Tanya Stephens DJ Ninja Sound Salute

Tickets für Reggae in Wulf 2023

Tickets für "Reggae in Wulf" kann man schon vorab online erwerben. Dabei gelten bis zum 26. Juli im Online-Verkauf vergünstigte Konditionen. Ab dem 26. Juli sind die Tickets dann online genauso teuer wie an der Abendkasse. Das sind die verschiedenen Ticketkategorien zu den aktuellen, vergünstigten Preisen in der Übersicht:

Tagesticket Freitag regulär: 45 Euro

Freitag regulär: 45 Euro Tagesticket Freitag ermäßigt: 35 Euro

Freitag ermäßigt: 35 Euro Tagesticket Samstag regulär: 45 Euro

Samstag regulär: 45 Euro Tagesticket Samstag ermäßigt: 35 Euro

Samstag ermäßigt: 35 Euro Ticket Wochenende: 55 Euro

Ticket Wochenende ermäßigt: 45 Euro

Folgende Personen sind dabei berechtigt, ermäßigte Tickets zu erhalten:

Jugendliche 12-17 Jahre

Menschen mit Behinderung

Passive Wulf-United Mitglieder

Wulfertshauser Anwohner

Auch vor Ort kann man noch Tickets erwerben. Das sind die Öffnungszeiten der Ticketkassen am Festivalgelände:

Freitag, 28. Juli 2023: 18 bis 0 Uhr

Samstag, 29. Juli 2023: 14 bis 22 Uhr

So funktioniert das Camping beim Reggae in Wulf 2023

Wer campen möchte, hat bei "Reggae in Wulf" zwei verschiedenen Optionen: entweder mit dem Zelt oder dem eigenen Caravan. Dafür gibt es zwei getrennte Plätze - je einen Zelt- und einen Caravancampingplatz. Tickets fürs Camping sind grundsätzlich nur in Verbindung mit Festivaltickets erhältlich. Das sind die Preise für die verschiedenen Camping-Optionen in der Übersicht:

12 Euro pro Person (Kinder unter 12 Jahren sind frei)

20 Euro pro Fahrzeug

Die Tickets fürs Camping können online oder vor Ort erworben werden. So sehen die Öffnungszeiten der Kassen für Campingtickets vor Ort aus:

Freitag, 28. Juli 2023: 12 bis 23 Uhr

Samstag, 29. Juli 2023: 9 bis 22 Uhr

Im Gegensatz zu vielen anderen Festivals verzichtet das "Reggae in Wulf" übrigens auf einen Müllpfand. Stattdessen werden kostenlose Müllsäcke verteilt, die die Festivalbesucher am Ende gefüllt wieder zurückgegeben können.

Anreise zum Reggae in Wulf 2023

Die offizielle Adresse der Festivals lautet: Moosstraße 9, 86316 Friedberg. Dorthin kann man in jedem Fall im dem eigenen PKW oder Caravan anreisen. Vom Augsburger Hauptbahnhof aus kommt man bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Regiobahn und Bus) nach Wulfertshausen. Je nach Verbindung muss man dafür allerdings 35 bis 60 Minuten einplanen.