Festival Reggae in Wulf lockt mit Musik, buntem Programm und Familienspaß

Mit einem Line-up aus internationalen, europäischen und lokalen Musikerinnen und Musikern verwandelt das Festival Reggae in Wulf am 26. und 27. Juli das Sportgelände des SV Wulfertshausen wieder in ein Reggae-Paradies. Dem Veranstalter Wulf United ist dabei nicht nur wichtig, dass für jeden Musikgeschmack etwas dabei ist, sondern dass sowohl Kinder als auch Erwachsene ihren Spaß haben. Hier ein Überblick über Neuigkeiten, Programm, Tickets und Preise und die Frage, ob beim Reggae-Fest Kiffen jetzt erlaubt ist.

Das Line-up wird angeführt von zwei bekannten Reggae-Künstlern aus Jamaika: Romain Virgo und Etana. Romain Virgo, der schon 2014 beim Reggae in Wulf aufgetreten ist, wird seine romantischen und gefühlvollen Songs am Samstag präsentieren. Mit über 200 Millionen Streams auf YouTube und mehr als 400.000 monatlichen Hörern auf Spotify gehört er zu den Stars der Reggae-Szene.

Etana, die mit bürgerlichen Namen Shauna McKenzie heißt, steht am Freitag auf der Bühne. Die zweifach Grammy-Nominierte ist für ihre ausdrucksstarke Musik bekannt, die Elemente aus Folk, Soul, Jazz und Reggae vereint.

Neben den jamaikanischen Stars wird die europäische Reggae-Szene von Mellow Mood und Lion D vertreten. Die Band Mellow Mood, die bereits 2013 und 2019 beim Reggae in Wulf für Begeisterung sorgte, ist mit ihrem unverwechselbaren Sound aus dem italienischen Pordenone zurück und zeigt am Samstag ihr Können. Lion D ist ein aufstrebender Star der Reggae-Szene. Seine Musik reicht von Sing-Jay über New Roots bis hin zu Late Dancehall und Hip-Hop, und er hat bereits eine treue Fangemeinde in Europa und den USA. Er ist für den Freitag gebucht.

Aus Deutschland stammt Uwe Banton, der seit den 1980er Jahren in der Reggae-Szene aktiv ist. 1992 trat er der Reggae-Band „One Vibe“ bei, ist aber seit 2005 als Solo-Künstler unterwegs und präsentiert seine Klassiker am Samstag. Abgerundet wird das Line-up durch die lokalen Acts Kommando Walter und King I Noah & Who Dem A. Die Band Kommando Walter, bekannt für ihre Punky Reggae Songs wie „Verzwickt“ und „Bella Ciao“, ladet am Samstag zum Skanken, Pogen und Schmunzeln ein. King I Noah, ein Urgestein der Reggae-Szene, bringt am Freitag zusammen mit Who Dem A echten jamaikanischen Roots Reggae ins Wulf Valley.

Reggae in Wulf 2024: Stars und Rahmenprogramm

Nach den Konzerten auf der Hauptbühne geht die Party im Dancehall-Zelt weiter. Mit DJs wie Culture Fiyah, DJ Ninja und Sound Salute wird hier bis in die frühen Morgenstunden gefeiert.

Neben der Musik bietet das Reggae in Wulf ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm. Die Rockers Corner ist dieses Jahr größer und bietet mehr Platz zum Tanzen und Entspannen. Dort ist zudem ein bayerisch-jamaikanischer Biergarten zu finden. Außerdem werden Workshops und Human Soccer angeboten.

Für Kinder gibt es eigene Bereiche und Aktivitäten für Kinder. Am Samstag steht beispielsweise Kinderschminken, Hüpfburgen, ein Wellenbad sowie Kamel- und Eselreiten auf dem Programm.

Ein Thema, das noch nicht ganz geklärt ist, ist der Umgang mit Cannabis. Die Veranstalter sind derzeit in Gesprächen mit den örtlichen Behörden. Sie betonen aber, dass das Festival familienfreundlich bleiben soll.

Reggae in Wulf 2024: Tickets, Preise, Camping, Programm

Etwas angezogen haben die Ticketpreise: Das Wochenendticket kostet in diesem Jahr 65 Euro. Wer nur einen Tag das Festival besucht, zahlt 55 Euro. Jugendliche (12 bis 17 Jahre), Menschen mit Behinderung, passive Wulf-United-Mitglieder und Wulfertshauser Anwohner sparen mit einem ermäßigten Ticket zehn Euro. Kinder unter 12 Jahren und Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung haben freien Eintritt. Für den Kindernachmittag gibt es spezielle Ermäßigungen: Eltern, die das Gelände vor 18 Uhr mit ihren Kindern verlassen, zahlen nur 20 Euro statt 30 Euro.

Karten können unter www.reggae-in-wulf.de/tickets gekauft werden.

Auch Campen ist wieder möglich. Laut Veranstalter ist der Campingplatz derzeit zu 40 Prozent ausgebucht. Der Stellplatz für das Wohnmobil kann für 13 Euro in Kombination mit einem Festivalticket erworben werden. Für die Mitnahme des Pkw oder Wohnmobil auf den Campingplatz gibt es das Pkw/Wohnmobil-Ticket für 20 Euro. Das Parken ist kostenlos.

Das Festivalgelände ist am Freitag von 17 Uhr bis 2 Uhr und am Samstag von 13 Uhr bis 3 Uhr geöffnet. Der Campingplatz steht von Freitag, 12 Uhr bis Sonntag, 12 Uhr zur Verfügung.