Friedliches Musikfestival: Das ist die Bilanz von Reggae in Wulf 2024

Sommer, Sonne und Reggae: Beim Musikfestival Reggae in Wulf 2024 kamen Fans der jamaikanischen Musik voll auf ihre Kosten. An zwei Tagen sorgten sowohl regionale als auch internationale Künstlerinnen und Künstler für Stimmung. Organisationsleiter Alexander Wüsten zieht eine positive Bilanz, auch die Polizei meldet nur wenige Vergehen.

„Die Stimmung war Bombe, es hat wirklich super gepasst. Die Musik und das Wetter - mehr kann man sich nicht wünschen“, so Wüsten. Bis auf wenige leicht nasse Stunden am Samstagabend hätten sich die Veranstalter eigentlich kein besseres Wetter wünschen können. „Es war auch nicht zu heiß, was auch nicht so gut ist. Selbst als es dann kurz geregnet hat, war das nicht tragisch, weil alle weitergefeiert hatten.“

Icon Galerie 90 Bilder Festivalstimmung ohne Ende – das erwartete die Gäste am Wochenende in Wulfertshausen. Auch ein kurzes Gewitter tat der ausgelassenen Stimmung keinen Abbruch.

Wüsten zieht eine positive Bilanz, wobei nicht alle 2500 Tickets verkauft wurden. Wie viele es genau waren, könne er aktuell noch nicht sagen. „Wie es finanziell aussieht, müssen wir erst noch auswerten. Es gab noch Tickets an der Abendkasse, es hätten also noch ein paar mehr Leute sein können, aber prinzipiell sind wir zufrieden, weil es eine tolle Stimmung war. Es war sehr friedlich und es gab keine Zwischenfälle und keine Schlägereien.“

Reggae in Wulf 2024: Kindernachmittag kommt gut an

Besonders gut angenommen wurde laut Wüsten der Kindernachmittag am Samstag. „Das haben viele Familien genutzt. Die Kinder waren vor allem vom Kamel-Reiten begeistert. Die sind sogar über den Camping-Platz geritten.“ Doch auch für die Älteren gab es viele Angebote, wie etwa das Human Soccer, ein überdimensionaler Menschenkicker. Rentner und Rentnerinnen ab 70 Jahren hatten freien Eintritt, was laut Wüsten auch genutzt wurde. „Es waren auch Ältere da, die sich die ganze Sache einmal anschauen konnten. Wir wollen ein familienfreundliches Festival für alle Generationen sein und das ist voll aufgegangen.“

Besonders zufrieden war Alexander Wüsten mit den musikalischen Darbietungen. „Wir hatten internationale Weltstars und regionale Künstler wie Uwe Banton, die genauso für Stimmung gesorgt haben. Wir hatten auch das ganze Reggae-Spektrum vertreten mit unverkennbaren Stimmen.“ Mit dabei waren die Headliner Etana sowie Romain Virgo. „Der hat das Festival zum Beben gebracht.“

Verkehrskontrollen nach Musikfestival Reggae in Wulf

Im Vorfeld stellten sich viele die Frage, welche Regelungen nach der Legalisierung von Cannabis auf dem Reggae in Wulf gelten würden. Die Stadt hatte das Festivalgelände zur konsumfreien Zone erklärt. Die Polizeiinspektion Friedberg führte am Sonntag zwischen 9 Uhr und 12 Uhr in Wulfertshausen mehrere Verkehrskontrollen durch. Hierbei wurden bei vier Verkehrsteilnehmern drogentypische Auffälligkeiten festgestellt. Wegen des Verdachts des Cannabiskonsums wurde jeweils eine Blutentnahme durchgeführt. Bei einem Verkehrsteilnehmer wurde Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,68 Promille. Die Betroffenen erwartet jeweils ein Bußgeldbescheid mit Fahrverbot.

Insgesamt waren rund 250 Helferinnen und Helfer im Einsatz, so auch an den beiden Festivaltagen. „Es hat alles sehr gut funktioniert. Wir vom Organisationsteam hatten immer etwas zu tun, konnten uns aber auch Mal entspannen und das Festival genießen.“ Schon bald, nachdem die letzten Besucherinnen und Besucher das Festivalgelände verlassen hatten, begann der Abbau. „Zunächst haben wir das Equipment verräumt“, so Wüsten, der mit seinem Team bis Mittwoch fertig sein will. Dann geht es dann in den Urlaub. „Danach setzen wir uns zusammen, ziehen Bilanz und richten den Blick auf 2025.“