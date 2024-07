Reggae in Wulf 2024: Tickets, Line-up, Camping, Anreise und alle Infos zum Festival

Der beschauliche Friedberger Stadtteil Wulfertshausen beherbergt nur knapp 2200 Einwohner, doch jedes Jahr im Sommer vergrößert sich die Anzahl der Bewohner um mehrere Tausend - zumindest temporär. Denn im Juli steht alljährlich das Musikfestival Reggae in Wulf auf dem Programm. Laut den Veranstaltern wird das Festival im Jahr 2024 noch größer und internationaler als zuvor. Neben international renommierten Bands soll das Festival auch in Bezug auf die Besucherzahlen wachsen. Im Vorjahr 2023 zählte man täglich etwa 2300 Besucher. Für 2024 strebt man an, täglich zwischen 2500 und 2700 Besuchern Platz zu bieten, mit dem Ziel, an die vor der Corona-Pandemie erreichten Zahlen anzuknüpfen. Damals kamen sogar an drei Tagen 3300 Musikfans pro Tag.

In diesem Jahr gibt es zudem eine neue, jüngere Festivalleitung, was laut den Veranstaltern einige Veränderungen mit sich bringt. Man strebt an, das Reggae in Wulf moderner zu gestalten, während man dennoch die Atmosphäre und den Charakter bewahrt.

Weitere Informationen zum Reggae-Fest rund um Tickets, Line-up, Bands, Campingmöglichkeiten und Anreise finden Sie hier.

Reggae in Wulf 2024: Termin - wann startet das Festival?

Wie im letzten Jahr findet das Reggae in Wulf erneut Ende Juli statt. Vom 26. bis zum 27. Juli 2024 darf auf dem Sportgelände in Wulfertshausen gefeiert werden.

Reggae in Wulf 2024: Wo gibt es Tickets?

Der Vorverkauf für die Tickets hat bereits begonnen. Seit Mitte Februar 2024 stehen die Tickets für das Festival auf einer neu eingerichteten Internetseite zum Kauf bereit. Es wird aber auch Tageskassen geben, um Tickets direkt vor Ort zu erwerben. Insgesamt sind die Festivaltickets im Vergleich zum Vorjahr etwas teurer geworden. Hier sind die verschiedenen Ticketkategorien und die aktuellen Preise im Überblick:

Tagesticket Freitag regulär: 55 Euro

Tagesticket Freitag (ermäßigt): 45 Euro

Tagesticket Samstag regulär: 55 Euro

Tagesticket Samstag (ermäßigt): 55 Euro

Festivalticket Wochenende: 65 Euro

Festivalticket Wochenende (ermäßigt): 55 Euro

Festivalticket Wochenende inkl. Camping: 78 Euro

Festivalticket Wochenende inkl. Camping (ermäßigt): 78 Euro

Camping ist grundsätzlich nur in Verbindung mit einem Festivalticket möglich, das für das gesamte Wochenende gilt. Ab 18 Jahren oder in Begleitung eines Erziehungsberechtigten.

Folgende Personen dürfen ermäßigte Tickets kaufen, sofern sie ihre Berechtigung am Eingang mit einem entsprechenden Ausweis nachweisen:

Jugendliche 12-17 Jahre

Menschen mit Behinderung

Passive Wulf-United Mitglieder

Wulfertshauser Anwohner

Freien Eintritt haben:

Kids unter 12 Jahren

Begleitpersonen von Menschen mit Behinderung, wenn die Begleitperson im Behindertenausweis vermerkt ist

Line-up beim Reggae in Wulf 2024: Welche Bands und Künstler spielen?

Markus Friedrich, ein Mitglied des Organisationsteams, hatte bereits vor einiger Zeit bekannt gegeben, dass die Veranstalter planen, das Line-up für 2024 internationaler zu gestalten. Urteilen Sie selbst: Hier kommt es.

Romain Virgo

Kommando Walter

Mellow Mood

Etana

Lion D

Who Dem A & King I Noah

Uwe Banton

Kommando Walter

Im Jahr 2023 präsentierten sich die Künstler auf zwei verschiedenen Bühnen: der Hauptbühne (Mainstage) und der Dancehall-Bühne. Beide Tage begannen mit dem Programm auf der Hauptbühne und setzten sich dann im Laufe des Abends im Dancehall-Zelt fort. So sah das Line-up für Reggae in Wulf 2023 aus:

dub a la pub

Der Zweig

Inner Circle

Afro Passion

Sound Salute

Roots Caravan

Dre Ja & Jo Archer

Tanya Stephens

Exile Di Brave

DJ Ninja

Camping beim Reggae in Wulf 2024: Was muss man beachten?

Bezüglich Camping gelten dieselben Regelungen wie im letzten Jahr. Die sehen folgendermaßen aus: Beim Reggae in Wulf stehen zwei Optionen fürs Camping zur Verfügung: Zelten oder das Mitbringen eines eigenen Wohnwagens. Hierfür gibt es zwei separate Bereiche - einen für Zelte und einen für Wohnwagen. Campingtickets sind ausschließlich in Verbindung mit Festivaltickets erhältlich.

Die Campingtickets können online erworben werden. Für die Parkplatznutzung oder das Parken eines Wohnmobils auf dem Campinggelände fällt eine Gebühr von 20 Euro pro Ticket an. Die Zufahrt zum Campingplatz ist nur mit einem gültigen Campingticket gestattet. Die Gebühr für das Zelten auf dem Zeltplatz ohne Auto beträgt 15 Euro pro Person.

Campingtickets sind aber auch vor Ort erhältlich. Die Öffnungszeiten der Tageskassen im Überblick:

Campingkasse: Freitag, ab 11 Uhr

Festivalkasse: Freitag, ab 18 Uhr und Samstag, ab 14 Uhr

Im Gegensatz zu vielen anderen Festivals verzichtete das Reggae in Wulf bisher auf ein Müllpfand. Stattdessen wurden kostenlose Müllsäcke verteilt, die die Festivalbesucher am Ende gefüllt zurückgeben konnten. Pfandflaschen können Besucher beim alten Weizenstand neben der Bierstation abgeben. Dies ist samstags bis 2 Uhr und sonntags bis 3 Uhr morgens möglich. Offene Feuer und Grillen sind nicht gestattet, jedoch steht auf dem Campingplatz ein Gemeinschaftsgrill zur Verfügung, den alle Gäste nutzen können. Zudem bietet der Veranstalter Frühstücksmöglichkeiten auf dem Campingplatz an. Weitere Infos und Regeln gibt es auf der offiziellen Website der Veranstalter.

Anreise zum Reggae in Wulf 2024: PKW, Wohnmobil oder ÖPNV

Wenn Sie mit dem Wohnmobil oder Pkw anreisen, können Sie die offizielle Festivaladresse in Ihr Navi eingeben: Moosstraße 9, 86316 Friedberg. Alternativ kann man vom Augsburger Hauptbahnhof aus bequem mit den öffentlichen Verkehrsmitteln (Regiobahn und Bus) nach Wulfertshausen fahren. Je nach Verbindung ist hierfür eine Fahrzeit von 35 bis 60 Minuten einzuplanen.

Reggae in Wulf 2024: Und sonst so?

Wulf United ist der Förderverein des SV Wulfertshausen e.V. und außerdem der Veranstalter des Festivals. Das Team umfasst 30 ehrenamtliche Organisatoren und mehr als 250 freiwillige Helfer, die jedes Jahr alles daransetzen, ein außergewöhnliches Festival zu veranstalten.

Da Wulf United eng mit dem SV Wulfertshausen verbunden ist, fließt ein bedeutender Teil der Einnahmen an den SVW zurück. Das Festival verfolgt damit einen gemeinnützigen Zweck.

Jedes Jahr arbeitet man daran, erstklassige Künstler nach Wulf zu holen. "Dies bringt hohe Kosten mit sich, die wir gerne tragen, jedoch brauchen wir Eure Unterstützung. Um das Festival auch in den kommenden Jahren realisieren zu können, zählen wir auf jeden Besucher, der uns unterstützt", schreibt Wulf United.

Die Veranstalter möchten natürlich mit ihrem Festival eine möglichst hohe kommunikative Reichweite erzielen und haben deshalb diesen Disclaimer veröffentlicht, der eigentlich eine freundliche Bitte ist: "Auf dem Festival wird es Foto- und Videoaufnahmen geben. Mit dem Erwerb eines Tickets willigen Sie in die Veröffentlichung der Aufnahmen zu Werbezwecken und auf Social-Media ein. Um dem zu widersprechen wenden Sie sich bitte an die Festival-Leitung vor Ort."