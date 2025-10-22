Mering hat es in der Hand, das Ortszentrum zu beleben

Merings Ortszentrum hat mit dem Herzstück eine große Chance. Denn der Regionalmarkt soll mitten in Mering ab November eröffnen. Er sorgt für eine Belebung. Seitdem der Bioladen voriges Jahr geschlossen hatte, war das Angebot an regionalen Bioprodukten eher eingeschränkt. Lediglich freitags am Wochenmarkt sind Anbieter mit ihren regionalen Produkten vor Ort. Zudem wäre ein weiterer Leerstand direkt am Marktplatz kein gutes Signal für die Bemühungen, den Innenort attraktiver zu gestalten.

Onlinehändler und große Supermarktketten sind Konkurrenz

Die Kommune hat viel Geld für die Umgestaltung des Zentrums ausgegeben. Jetzt muss die Geschäftswelt nachziehen und der Ortsmitte nicht den Rücken kehren. Während an den Rändern die großen Ketten und Onlinehändler das Geschäft machen, droht die Mitte zu veröden. Dem setzt das Herzstück etwas entgegen – mit kurzen Wegen, persönlichen Kontakten und Produkten, deren Herkunft man kennt. Noch dazu ist das Herzstück schon bald rund um die Uhr geöffnet.

Nun kommt es darauf an, dass die Bürgerinnen und Bürger dieses Angebot auch annehmen. Denn ein Markt lebt nicht allein von schönen Ideen, sondern vorwiegend vom Umsatz. Die Meringerinnen und Meringer haben es in der Hand, ob sie mit ihrem Konsumverhalten künftig einen lebendigen Innenort oder lieber ein trostloses Zentrum haben, wo ungenutzte Ladengeschäfte wie leere Augenhöhlen auf die Besucherinnen und Besucher wirken.