Landjugend zeigt drei lustige Einakter

Am ersten Dezemberwochenende wird im Pfarrheim Rehrosbach wieder Theater gespielt.

Auch dieses Jahr führt die Katholische Landjugendbewegung (KLJB) Rehrosbach-Rinnenthal wieder drei lustige Einakter auf. Sie sind am ersten Dezemberwochenende im Pfarrheim in Rehrosbach zu sehen. Die Vorbereitungen für das Theaterwochenende laufen bereits seit Mitte September. Die drei Stücke, die dieses Jahr gezeigt werden, spielen in den vergangenen Zeiten und tragen die Titel "Schatz, wir müssen reden", "Meine Jungs" und "Eine gute Tat".

Ca. 60 Personen wirken dabei an verschiedenen Stellen auf und hinter der Bühne mit, wie z.B. beim Getränkeausschank und in der Küche, denn die KLJB kümmert sich jedes Jahr selbst um die Bewirtung. Außerdem sorgen die Mitglieder für Bühnenbild, Maske und Ausstattung. Die Termine für die Vorstellungen sind:

Freitag, 1. Dezember, 20 Uhr,

Samstag, 2. Dezember, 20 Uhr,

Sonntag, 3. Dezember, 13.30 Uhr: Dorfnachmittag für Senioren und Kinder (der Eintritt ist bei dieser Aufführung frei),

Sonntag, 3. Dezember, 19.30 Uhr.

Karten können ab 30. Oktober im Hofladen in Rinnenthal erworben werden. (AZ)