Paul Fischer nach 54 Jahren verabschiedet

Insgesamt 54 Jahre gehörte Paul Fischer der Kirchenverwaltung der Katholischen Pfarrkirchenstiftung St. Peter und Paul in Rehrosbach (Gemeinde Eurasburg) an. Am letzten Sonntag verabschiedeten ihn nun Pfarrer Martin Schnirch und Kirchenpfleger Josef Bertele, nachdem er 2024 nicht mehr kandidiert hatte. In über fünf Jahrzehnten gestaltete Paul Fischer mit einem beispielhaften ehrenamtlichen Engagement bedeutende Maßnahmen der Pfarrei, wie den Neubau des Pfarrsaales, des Pfarrhauses, eine umfassende Kirchenrenovierung, wie auch die Pflege des Friedhofs, mit.

Besonderes Lob erhielt er für die ebenso jahrzehntelange Erstellung der Sitzungsprotokolle, die er in einer bewundernswert klaren Handschrift fertigte. Für dieses außerordentliche Engagement dankten ihm Pfarrer Martin Schnirch, wie auch Kirchenpfleger Josef Bertele und überreichten ihm eine Dankurkunde des Generalvikars der Diözese Augsburg. Kirchenverwaltungsmitglied Raphael Frauenknecht dankte Maria Fischer mit einem Blumenstrauß für die großartige Unterstützung ihres Ehemannes. Darüber hinaus übt die Familie Fischer seit 1950 den Mesnerdienst in der Pfarrkirche St. Paul und Paul aus. Paul Fischer übernahm diese Aufgabe zusammen mit seiner Ehefrau ab 1988.

Kirchenpfleger Josef Bertele dankte bei diesem Anlass auch den vielen ehrenamtlichen Helfern aus der Pfarrei, die bei einer Vielzahl an Erhaltungsaufwendungen für Kirche und Friedhof mitwirkten. So erfolgte im abgelaufenen Jahr eine Fassadensanierung am Pfarrhaus durch die Rehrosbacher. Ebenso konnte die gesamte Wegerneuerung im Friedhof mit 14 engagierten freiwilligen Helfern kostengünstig erledigt werden. Dies wirke sich natürlich auf die außerordentlich günstigen Grabgebühren aus. Kirchenpfleger Josef Bertele benannte die neuen gewählten Mitglieder der Katholischen Kirchenverwaltung St. Peter und Paul, der neben dem Vorsitzenden Pfarrer Martin Schnirch und Kirchenpfleger Josef Bertele, nun auch Raphael Frauenknecht, Christian Michl, Anton Treffler, Hannes Treffler und Michael Wagner angehören.

