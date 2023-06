Angst vor Massagepistole: Pferd reißt sich los und verletzt Halterin am Kopf

In Reifersbrunn will eine Frau ihr Pferd mit einer Massagepistole pflegen. Das Tier reißt sich vor Schreck los und überrennt die Halterin - mit Folgen.

Ein Pferd sorgte am Donnerstagabend dafür, dass eine Frau ins Krankenhaus musste. Gegen 19 Uhr wollte die Pferdehalterin in Mering das Fell ihres Pferdes mittels einer Massagepistole pflegen. Das Pferd wurde hierzu an einen Balken angebunden.

Das Tier erschrak aufgrund der Massagepistole und riss sich los. Dabei riss es laut Polizei den Balken aus der Verankerung und galoppierte mitsamt dem Balken vom Hof.

Die Frau lief dem Pferd hinterher. Als das Pferd wieder zurückkam, überrannte es laut Polizei die Halterin. Der mitgezogene Balken traf sie am Kopf. Dabei wurde sie leicht verletzt und vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Das Pferd wurde nicht verletzt. (AZ)