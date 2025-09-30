Sechs Jahre nach dem Volksbegehren „Rettet die Bienen“: Wie ist die Bilanz?

Ganze sechs Jahre ist das erfolgreichste Volksbegehren der bayerischen Landesgeschichte „Rettet die Bienen“ schon her. Über 1,7 Millionen Bürgerinnen und Bürger hatten sich damals eintragen lassen, wodurch es zu einer Änderung im bayrischen Naturschutzgesetz kam. Wie schätzen Imker und Naturschützer mittlerweile die Erfolge ein?

Ziele waren unter anderem der Ausbau ökologischer Landwirtschaft, die Reduktion von Pestizideinsätzen und der verstärkte Erhalt von Hecken, Bäumen und kleinen Gewässern in der Landwirtschaft, um die heimische Flora und Fauna stärker zu schützen. Theoretisch ist das all das festgehalten, in der praktischen Umsetzung sieht es jedoch in einigen Bereichen schlecht aus, zeigt unsere Umfrage im Landkreis.

Beim Volksbegehren standen vor allem auch Wildbienen, Käfer, Schmetterlinge und die Artenvielfalt insgesamt im Fokus. Foto: dpa

Karl-Heinz Waldmüller, Vorsitzender des Imkervereins Friedberg, stellt klar: „Primär um die Bienen ging es bei dem Volksbegehren gar nicht.“ Der Name sei geschickt gewählt worden, da insbesondere die Honigbienen ein positives Image in der Bevölkerung haben. „Primär wollte man mit dem Volksbegehren die Artenvielfalt im Freistaat sichern. Es gibt zahlreiche Tiere, die im Vergleich zur Honigbiene eben keine Lobby haben, wie Käfer, Schmetterlinge, Reptilien oder Amphibien“, erläutert Waldmüller.

Auch sei Biene nicht gleich Biene, die Honigbiene, die in der Obhut des Menschen lebt, sei nicht gefährdet, die Wildbiene hingegen verliert jährlich an Beständen. Ein verstärkter Natur- und Artenschutz sei daher unumgänglich.

„Rettet die Bienen“ hatte nicht nur den Schutz von Bienen zum Ziel

„Wie viel das bewirkt hat, ist für mich schwer zu beurteilen“, so Waldmüller. Allerdings bemerke er im Landkreis Aichach-Friedberg positive Veränderungen: „Die Stadt Friedberg befolgt den Leitfaden für mehr Lebensräume und Artenvielfalt in Kommunen. Das bedeutet zum Beispiel, dass die Straßenränder maximal zweimal im Jahr gemäht werden, was den Lebensraum zahlreicher Tiere sichert und auch für Rad- und Autofahrer ist der Anblick bunt blühender Pflanzen am Straßenrand durchaus erfreulich.“

Deutlich kritischer bewertet der Bund Naturschutz Aichach-Friedberg die Erfolge des Volksbegehrens. Ernst Haile, Vorsitzender der Kreisgruppe, bemängelt vor allem, dass die geplanten Beschlüsse an Priorität verloren hätten. „Die Versuche sind oft gut gewesen, die Umsetzung hingegen eher weniger“, so Haile. Oftmals bremsen ihm zufolge bürokratische Hürden die Vorhaben aus: „Es wurde beispielsweise beschlossen, dass der Einsatz von Düngern und Spritzmitteln nur in einem gewissen Abstand zu Gewässerrandstreifen stattfinden darf. Allerdings gibt es Diskussionen darüber, von wo gemessen werden muss, wodurch es oft einfach weitergeht wie vor der Gesetzesänderung.“ Der Volkswillen werde dadurch oft nicht durchgesetzt, bemängelt er.

Die Stadt Friedberg befolgt seit dem Volksbegehren 2019 den Leitfaden für mehr Lebensräume und Artenvielfalt in Kommunen. Foto: Leonie Braunschweig

Flächen der Bio-Landwirtschaft wachsen nur langsam in Aichach-Friedberg

Der Ausbau von Flächen, die Bio-Landwirtschaft betreiben, wurde in der Gesetzesänderung zum maßgeblichen Ziel ernannt. „Es ging da um Zahlen, die bei 30 Prozent lagen. In Aichach-Friedberg ist man 2019 mit sechs Prozent Bio-Landwirtschaft gestartet, inzwischen sind wir bei zehn Prozent. Das ist natürlich eine Verbesserung, aber man ist weit unter den Erwartungen“, erklärt Haile. Problem sei oft auch, dass die Fördermittel der Staatsregierung nicht ausreichen. Vieles sei aber schlichtweg auch nicht messbar.

„Positiv ist auf jeden Fall, dass zum Beispiel Streuobstwiesen stärker gefördert wurden, da sie einen wichtigen Lebensraum für zahlreiche Tiere darstellen. Ob sich die Biodiversität aber wirklich verbessert hat, kann man zum jetzigen Zeitpunkt kaum beurteilen.“ An vielen Stellen seien die ursprünglichen Bestrebungen in Vergessenheit geraten, dabei brauche es den konsequenten Artenschutz dringender denn je.