Rettungseinsatz am Friedberger See aktuell (11.8.2025): Das ist bekannt

Friedberg

Wasserrettungseinsatz am Friedberger See: Einsatzkräfte suchen nach vermisster Person

Am Friedberger See läuft derzeit ein Rettungseinsatz. Bei der vermissten Person könnte es sich um einen Taucher oder eine Taucherin handeln.
Von Eva Weizenegger
    • |
    • |
    • |
    Eine vermisste Person wird am Montagnachmittag am Friedberger See gesucht. Dabei könnte es sich um eine Taucherin oder einen Taucher handeln. Rettungskräfte sind vor Ort.
    Eine vermisste Person wird am Montagnachmittag am Friedberger See gesucht. Dabei könnte es sich um eine Taucherin oder einen Taucher handeln. Rettungskräfte sind vor Ort. Foto: Allan Xu

    Derzeit läuft ein Wasserrettungseinsatz am Friedberger See. Nach ersten Informationen der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Nord wird nach einer vermissten Person gesucht. Dabei könnte es sich um einen Taucher oder eine Taucherin handeln. „Wir haben noch keine genaueren Erkenntnisse, die Identität wird noch abgeklärt“, so die Informationen der Pressesprecherin. Umfassende Suchmaßnahmen laufen derzeit. Ein Polizeihubschrauber ist ebenfalls im Einsatz am Friedberger See.

    Rettungsaktion am Friedberger See: Auch Taucher sind im Einsatz

    Auch die näheren Umstände, wie sich der mögliche Unfall ereignet hat, werden zurzeit noch abgeklärt. Gegen 14.30 Uhr wurde die Polizei verständigt. Rettungskräfte sind ebenfalls vor Ort, um nach der vermissten Person zu suchen. Unter den Einsatzkräften sind Taucher der Berufsfeuerwehr Augsburg und München, so die Informationen des Polizeipräsidiums Schwaben Nord.

    Auch Taucher sind am Montag im Einsatz, um nach der vermissten Person im Friedberger See zu suchen.
    Auch Taucher sind am Montag im Einsatz, um nach der vermissten Person im Friedberger See zu suchen. Foto: Allan Xu

    Immer wieder kommt es am Friedberger See zu dramatischen Rettungsaktionen. Zwei Männer wurden im Juni 2023 nur durch das schnelle Eingreifen der Wasserwacht gerettet. Ein Jahr zuvor, im Juni 2022, ertrank eine 80-jährige Augsburgerin. Obwohl sie sofort Hilfe bekam und reanimiert wurde, nachdem sie untergegangen war, starb sie später im Krankenhaus. Am selben Tag ereignete sich ein weiterer schwerer Badeunfall: Ein geistig und körperlich behinderter 18-Jähriger ging nahe des Nordufers unter.

    Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

