120 Jahre Feuerwehr: Verein feiert mit Tag der offenen Tür

Plus Die Freiwillige Feuerwehr in Hörmannsberg feiert ihr 120-jähriges Bestehen. Ein Augenmerk liegt auf der Jugend, welche die Zukunft der Rettungsarbeit sichert.

„Alle unsere Gemeinden mit einer Jugendfeuerwehr können sich sehr glücklich schätzen“, sagte der Erste Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Hörmannsberg, Werner Sanktjohanser. Er begründete dies auch gleich: „Die Jugendfeuerwehren haben die immens wichtige Bedeutung, den Nachwuchs für unser Rettungsarbeit zu sichern.“ Aus diesem Grund wurde der Tag der offenen Tür am vergangenen Wochenende neben dem 120-jährigen Bestehen gleichzeitig der Jugendarbeit gewidmet.