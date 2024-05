130 Workshops für Jugendliche: Das ist die Kreativwerkstatt in Ried

Bald schon werden die Astronauten auf der ISS Bilder aus Ried zu sehen bekommen. Es ist nur eines der zahlreichen Projekte der Kreativwerkstatt.

In der „KreativWerkstatt Ried“ umgibt den Besucher schon beim Betreten das Summen von Maschinen, das Klappern von Werkzeugen und das lebhafte Gespräch der Jugendlichen, die an ihren Projekten arbeiten. Überall gibt es Aktivität, von der Programmierung von Robotern bis hin zur Gestaltung von 3D-gedruckten Objekten. „Hier können die Kinder und Jugendlichen neue Dinge ausprobieren und in eine inspirierende Welt aus Kunst, Handwerk und Technologie eintauchen“, freut sich Werkstatt-Manager Paul Graf und wendet sich dem neuesten Projekt zu.

In der Kreativwerkstatt in Ried lernen die Jugendlichen Programmieren

Dabei schicken Kinder und Jugendliche aus Ried ihre selbst programmierten Kunstwerke ins Weltall. Bald schon werden die Astronauten auf der ISS ihre Bilder zu sehen bekommen. In diesem einzigartigen Projekt zwischen der European Space Agency (ESA), der Raspberry Pi Foundation und der Kreativwerkstatt Ried arbeiten die Kinder mit einem sogenannten Rasperry Pi, einem Einplatinencomputer in der Größe einer Scheckkarte. Einen derart winzigen Computer gibt es auch auf der Internationalen Raumstation ISS. Dort werden die Astronauten schon im Mai die programmierten Bilder der Kinder zu sehen bekommen. „Total abgefahren, dass wir unsere Bilder so weit verschicken können“, sagt der neunjährige Mio. Paul Graf, der als Programmmanager bei Microsoft arbeitet, hat den Mädchen und Buben das Programmieren beigebracht.

Wie bereits berichtet, hat eine engagierte Gruppe rund um Paul Graf den Verein „Kreativwerkstatt Ried“ gegründet, der sich auf die außerschulische Jugend- und Bildungsarbeit konzentrieren soll. Die Workshops und Projekte reichen von Mediengestaltung, Fotografie, Programmierung und Elektronik über 3D-Druck, Robotik bis hin zur Holzbearbeitung, kreativen künstlerischen Themen und Textilgestaltung. In weniger als einem Jahr fanden neben den Projekten bisher 130 Veranstaltungen und Workshops statt.

Die Jugendlichen konstruierten einen Farmbot. Foto: Paul Graf

Rieder Werkstatt ist einzigartig in Bayern

Mit der Kreativwerkstatt wurde ein Ort speziell für Kinder und Jugendliche geschaffen, damit diese Neues ausprobieren und Gleichgesinnte treffen können. „Wir sind stolz darauf, dass unser Verein als einzigartiges Projekt in Bayern ein FabLab betreibt, das speziell auf die Bedürfnisse und Interessen im ländlichen Raum zugeschnitten ist“, informiert der Werkstatt-Manager. Viele der bestehenden Angebote seien oft nur in großen Städten verfügbar, aber die Kreativwerkstatt wolle hier vor Ort wolle eine positive Veränderung bewirken.

135 Mitglieder, darunter etwa 25 Erwachsene und 110 Jugendliche und Kinder im Alter von sieben bis 18 Jahren zählt der Verein momentan – für alle, die in Ried wohnen, ist das Angebot kostenlos. Mit 40.000 Euro unterstützt die Gemeinde Ried den Jugendverein. Zusätzlich wurden die Kosten für die Räumlichkeiten übernommen. „Durch unser Engagement möchten wir dazu beitragen, dass Jugendliche ihre Kreativität entfalten und ihr Potenzial voll ausschöpfen können“, sagt Gründungsmitglied Irmgard Kalmbach.

Lesen Sie dazu auch

Als weitere Programmpunkte stehen ein automatisiertes Klavier, das Lieder spielt, oder ein Hochbeet, das vollkommen autonom bewirtschaftet wird, auf der Agenda des rührigen Vereins. Jeder, der eine Idee hat, kann sich einbringen.

Info: Die Kreativwerkstatt ist immer auf der Suche nach Erwachsenen, die bereit sind, ihre Fähigkeiten weiterzugeben oder bei Kursen und freien Angeboten als Betreuerin oder Betreuer fungieren.

Vergangene Aktivitäten und Highlights:

Alarmanlage-Projekt: Jugendliche haben eine Alarmanlage entworfen, die Elektronik selbst gebaut und das Gehäuse mit 3D-Druckern hergestellt.

Robotik-Kurse: Sehr beliebt bei den Teilnehmern, die ihre eigenen Roboter bauen und programmieren.

Raketenbau: Kreative und technische Herausforderungen beim Bau eigener Raketen.

KidsClub: Angebote speziell für jüngere Kinder, um frühzeitig technisches Interesse zu wecken.