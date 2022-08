16-Jähriger stürzt beim Motorradfahren und wird ins Krankenhaus gebracht

In Ried verliert ein 16-Jähriger beim Abbiegen die Kontrolle über sein Motorrad. Er muss nach dem Sturz verletzt ins Krankenhaus gebracht werden.

Am Donnerstag fuhr gegen 14 Uhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad auf der Maria-Zell-Straße in Ried. Als er in die Zillenberger Straße einbiegen wollte, stürzte er laut Polizei und verletzte sich am Bein. Der junge Mann wurde mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. (AZ)