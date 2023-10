Ried

vor 32 Min.

18 neue Wohnungen entstehen am westlichen Ortsrand von Ried

Plus Eine neue Fläche wird zur Bebauung mit Mehrfamilienhäusern freigegeben. Macht sich die Gemeinde hier selbst Konkurrenz fürs Baugebiet Goldwiese?

Von Christine Hornischer

18 neue Wohnungen sollen in einer Anlage am Ortsrand von Ried entstehen. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen. Mit vier Gegenstimmen gab das Gremium das Baugebiet „Am westlichen Ortsrand“ zur Bebauung mit Wohnblöcken frei. Dem ging eine lebhafte Diskussion voran. Denn im großen Neubaugebiet an der Goldwiese sind noch gar nicht alle Bauplätze verkauft.

Daran nahmen etliche Gemeinderatsmitglieder Anstoß. Hier mache man sich ja selbst Konkurrenz, so der Tenor. Bürgermeister Erwin Gerstlacher wies darauf hin, dass sich gerade die jungen Bürgerinnen und Bürger eher Wohnungen als Häuser leisten und so vielleicht am Ort gehalten werden könnten.

