20-Jähriger fährt 40.000 Euro teures Auto zu Schrott

Bei einem Überholvorgang am Samstagmittag verliert ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzt einen kleinen Abhang hinunter.

Ein 20 Jahre alter Autofahrer hat sein circa 40.000 Euro teures Auto zu Schrott gefahren. Wie die Polizei mitteilt, war er am Samstag gegen 11.45 Uhr auf der Kreisstraße 14 von Ried in Richtung Baindlkirch unterwegs und wollte in einer Kurve ein anderes Auto überholen. Dabei verlor er die Kontrolle und fuhr einen circa einen Meter tiefen Abhang auf den dortigen Fuß und Radweg hinab, schlug mit der Front in die Teerdecke ein. Zum Stehen kam er schließlich nach der Durchquerung von zwei angrenzenden Feldern rund 300 Meter von der Fahrbahn entfernt. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den 20-Jährigen erwartet nun eine Anzeige. (AZ)