7000 Euro Schaden nach Unfall in Ried

Eine 86-jährige Autofahrerin übersieht in Ried ein anderes Fahrzeug und es kommt zum Zusammenstoß.

Am Samstagmorgen wollte eine 86-jährige Frau mit ihrem Auto vom Parkplatz des Supermarktes in Ried auf die Hauptstraße fahren. Dabei übersah sie einen 35-Jährigen, der mit seinem Pkw auf der Hauptstraße unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Wie die Polizei in Friedberg meldet, wurden der 35-Jährige sowie seine Beifahrerin leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von etwa 7000 Euro. (AZ)