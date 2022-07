Ab Montag ist die Staatsstraße zwischen Ried und Hörmannsberg gesperrt

Sechs Wochen lang müssen Autofahrer großräumig umfahren. Denn die Gemeinde Ried schließt ihr Neubaugebiet mit einem großen Kreisverkehr an.

Ab Montag geht zwischen Ried und dem Nachbarort Hörmannsberg nichts mehr. Die Staatsstraße 2052 wird auf alle Fälle für die kompletten Sommerferien gesperrt. Die ausführende Baufirma Häfele aus Kissing kündigt die Sperrung sogar bis einschließlich Freitag, 16. September, an. Grund ist ein großer Kreisverkehr, den die Gemeinde Ried errichten lässt, um ihr Neubaugebiet "An der Goldwiese" an die Staatsstraße anzuschließen. Der Verkehr wird weiträumig umgeleitet. Die Umleitung wird ausgeschildert.

Der neue Kreisverkehr führt auf der einen Seite in das bereits bestehende Gewerbegebiet und auf der anderen Seite in das Neubaugebiet, in dem sowohl Flächen für Wohnen als auch fürs Gewerbe vorgesehen sind. Für diese große Baustelle ist eine Sperrung der Staatsstraße 2052 unumgänglich. Doch das ist natürlich eine Herausforderung. Schließlich fahren täglich rund 10.000 Fahrzeuge durch die beiden Orte auf der Route, die von der B2 über die Anschlussstelle Odelzhausen zur Autobahn A8 führt.

Feldweg zwischen Ried und Hörmannsberg nur für Busse geöffnet

"Wir haben die Baustelle extra auf die Ferienzeit gelegt, damit es etwas einfacher läuft", sagt Sieglinde Kistler vom Bauamt der Gemeinde Ried. Denn in den Ferien fahren zumindest keine Schulbusse und auch der Berufsverkehr ist etwas weniger. Der Weg zwischen den eigentlich nahe zusammenliegenden Orten Ried und Hörmannsberg wird eine umständliche Angelegenheit. Wer von Hörmannsberg nach Ried möchte, muss entweder über Kissing und Bachern oder über Mering-Baierberg fahren. Auch für Leute, die sich vor Ort auskennen, gebe es keinen kürzeren Schleichweg, betont Sieglinde Kistler.

Mancher wird hier natürlich an den Feldweg zwischen Ried und Hörmannsberg denken. Dieser ist jedoch dem Linienverkehr vorbehalten und für Autos und LKW gesperrt. "Falls das nicht eingehalten wird, finden auch Polizeikontrollen statt", sagt Kistler, die alle Landwirte angeschrieben und darauf hingewiesen hat, dass der Feldweg in der Baustellenzeit nicht nutzbar ist. Für die verkehrsgeplagten Rieder und Hörmannsberger, die sich schon seit vielen Jahren eine Umgehung wünschen, hat die Baustelle zumindest einen Vorteil: Für die Dauer der Sommerferien wird es an der Durchgangsstraße der beiden Orte so ruhig, wie man es sonst nie erlebt.

Kräftig gearbeitet wird ab Montag nicht nur an der Staatsstraße selbst. Auch im Baugebiet Goldwiese laufen schon seit Längerem die Erschließungsarbeiten auf Hochtouren. Laut Sieglinde Kistler sind die Kanalarbeiten weitgehend abgeschlossen. Nun gehe es mit den Wasserleitungen weiter. Für Vorbeifahrende ist langsam erkennbar, wie in dem Gebiet die Parzellierung ist. "Man sieht schon richtig was und wir bekommen jetzt auch vermehrt Anfragen nach den Grundstücken", sagt sie. Nach welchen Kriterien die künftigen Bauplätze vergeben werden sollen, das entscheidet der Rieder Gemeinderat in seiner Sitzung am Donnerstag, 4. August, ab 19 Uhr im Sitzungssaal des Rathauses.