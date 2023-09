Abendliche Irrfahrt: Transporter verursacht mehrere Unfälle

Ein Autotransporter ist in Ried unterwegs und fährt dort unter anderem gegen ein Auto. Die Polizei macht vor allem eine Sache stutzig.

Gleich mehrere Objekte hat ein Unfallfahrer am Dienstag in Ried beschädigt. Die unbekannte Person war mit einem Autotransporter gegen 21.30 Uhr in der Raiffeisenstraße unterwegs. Dort touchierte sie zunächst ein Mülltonnenhäuschen, dann einen Gartenzaun sowie einen geparkten Pkw und entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle.

Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen Autotransporter mit ausländischer Zulassung, welcher einen dunklen Skoda Fabia älteren Baujahrs geladen hatte. Auffällig war laut Polizei, dass der Transporter in einem Wohngebiet und nicht auf der Durchgangsstraße unterwegs war. Eventuell wurde er kurz zuvor in dem Bereich gekauft.

Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 5000 Euro. Die Polizei in Friedberg bittet unter der Telefonnummer 0821/3231710 um Hinweise. (AZ)