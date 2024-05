Akrobaten, Clowns und Jongleure: Projektwoche Zirkus in der Schule Ried

Aus Schulmädchen und -buben werden in Ried kleine Artisten. Dabei lernen die Kinder mehr als nur Kunststücke.

Fünf Tage lang gab es im wahrsten Sinne des Wortes einen Zirkus an der Grundschule Ried. Hintergrund: Während einer Projektwoche mit dem Mitmach-Zirkus FlipFlop konnten sich die Kids mal so richtig als Zirkusleute fühlen. Bereits am vergangenen Samstag wurden auf dem Sportplatz des SV Ried die Zelte aufgebaut. Viele fröhliche Helfer waren dabei zugange. „Wann kann man schon mal ein Zirkuszelt aufbauen helfen?“, fragte Schuldirektorin Melanie Prager und freute sich über dieses einmalige Erlebnis.

Vier Vormittage lang probten die Klassen von der ersten bis zur vierten in verschiedenen Gruppen eine Zirkusvorführung ein. Mit den Flip Flop-Profis war das ein wahres Vergnügen für die Kleinen. An zwei Abenden der Woche gab es dann die Vorstellung für Eltern, Geschwister und Großeltern. Die besten Showelemente wurden da gezeigt – in einer Galavorstellung für die Öffentlichkeit. „Dass ein Mitmach-Zirkus in Ried gastiert, ist eine Premiere“, verrät die Rektorin, die selbst schon seit zwölf Jahren die Schulzügel in der Hand hält.

Während einer Projektwoche gastierte der Mitmachzirkus-FlipFlop in Ried und machte aus den Mädchen und Buben kleine Artisten. Foto: Christine Hornischer

350 Gäste besuchen den Zirkus der Grundschule Ried

Bei den Vorstellungen im Zelt, das 350 Gäste beherbergt, tobten freche Clowns durch die Manege, es gab Tellerdreher, Jongleure, Tücherartisten oder schaurige Piraten. Tauben gingen Leitern empor oder fuhren Karussell. „Viele Kinder wollten zu den Tauben, doch schließlich hat jedes Kind einen passenden und guten Platz“, freut sich Prager. Wie alle anderen Gäste war sie begeistert, was die Kinder innerhalb solch kurzer Zeit gelernt hatten.

Die Kinder hatten in der Projektwoche viel Spaß. „Man konnte richtig sehen, wie sie aufblühen und ganz anders als im Unterricht sind“, lachte Prager und setzte einem Clown die rote Nase auf. So lernten die Grundschüler in der Zirkuswoche nicht nur kleine Kunststückchen, sondern vor allem das Miteinander. Wann sieht man schon die großen Viertklässler mit den kleinen Erstklässlern spielen?

Bei der Projektwoche Zirkus ist in der Grundschule Flexibilität gefordert

„Das große Projekt erfordert viel Planung und Organisation“, erzählt die Rektorin. Nichts laufe in gewohnten Bahnen, alle Stundenpläne müssten überarbeitet werden. Auch die Eltern mussten mitmachen und mit geänderten Schulschlusszeiten klarkommen. Die Nachmittagsbetreuung bekam zu den gewohnten Zeiten nicht die üblichen Kinder. Jeder musste flexibel sein, um für die Kinder das Gemeinschaftserlebnis stemmen. Aber am Schluss waren sich alle einig: Es hat sich mehr als gelohnt.

Dank der jahrzehntelangen Erfahrung der Zirkusbetreiber lief alles rund. „Wenn unter professioneller Anleitung gearbeitet wird, sind effektvolle akrobatische Übungen und ganze Nummern in kurzer Zeit zu verwirklichen“, verrät Flip Flop-Geschäftsführer Daniel Spindler. Die Kinder wollten ja schließlich gefordert werden. Und daher sei die Aufmerksamkeit also groß, wenn er und seine Kollegen am Anfang der Projektwoche die verschiedenen Kunststücke vorstellen und erklären.

Einige Kinder der Grundschule in Ried würden den Zirkus am liebsten zu ihrem Zuhause machen. Andere Kinder wiederum haben ihre Leidenschaft gefunden. So sagte der neunjährige Max nach der Vorstellung: „Das Zirkuszelt und die Auftritte haben mir sehr gut gefallen. Am liebsten mochte ich die Tauben. Bitte geben Sie ihnen ganz viel Futter“.