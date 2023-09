Alte Schriften machen Barbara Bode aus Ried Spaß

Plus Seit 30 Jahren kümmert sie sich um das Rieder Pfarrarchiv. In welchem Zustand es zu Beginn ihrer Arbeit war und wie sie auf das Kirchenjubiläum stieß.

Groß gefeiert hat die Gemeinde Ried das Kirchenjubiläum ihrer Pfarrkirche St. Walburga und sogar Bischof Betram Meier ließ es sich nicht nehmen, zusammen mit der großen Pfarreiengemeinschaft das Fest zu begehen. Dass Pfarrer Brandstetter auf das 150-jährige Jubiläum der Kirchweihe aufmerksam wurde, hat er der Rieder Pfarrarchivarin Barbara Bode zu verdanken. Sie war es, die im sogenannten Verkündbuch am 10. August 1873 auf den Hinweis stieß: „Heute über acht Tage ist Kirchweihe, am Vorabend ist Vesper.“

Seit 1990 kümmert sich die mittlerweile 83-Jährige um die Unterlagen aus der Rieder Pfarrgeschichte, die lange Zeit ein unbeachtetes Dasein auf dem Dachboden des alten Rieder Pfarrhauses fristeten. „Ich war damals Pfarrgemeinderatsvorsitzende und wurde gefragt, ob ich mich der Unterlagen annehmen könnte“, erinnert sie sich. „Völlig eingestaubte, teilweise feuchte und verschimmelte Dokumente kamen zum Vorschein und wurden vom damaligen Kirchenpfleger, meinem Mann Jürgen Bode, gesichtet. Alle Unterlagen wurden vor der Haustüre entstaubt, in einem separaten Raum zum Trocknen ausgelegt und anschließend Blatt für Blatt mit dem Staubsauger abgesaugt“, berichtet Barbara Bode.