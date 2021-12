Andreas Sandmair ist neuer Vorsitzende der Freien Wähler in Ried

Ein neuer Vorsitzender führt künftig die Freien Wähler in Ried. Wer Andreas Sandmair ist - und was er in der Gemeinde voranbringen will.

Die Freien Wähler in Ried haben einen neuen Vorstand gewählt. Erster Vorsitzender ist Andreas Sandmair, der bereits seit seiner Kindheit in Ried lebt. Er ist Entwicklungsingenieur bei BMW und will seine Erfahrung in technisch geprägten Zukunftsthemen wie beispielsweise der nachhaltigen Energieversorgung einbringen. Der 38-Jährige lobt, dass in Ried viele Projekte vorangetrieben werden. Hilfreich empfindet der ehemalige Fußballer des SV Ried die Zusammenarbeit aller Fraktionen im Gemeinderat. "Die Auswirkungen, wenn man zusammen an einem Strang zieht, sind vielerorts in der Gemeinde sichtbar", sagt er.

Die Freien Wähler wünschen sich einen Streetworker in Ried

So sieht die Wählervereinigung beispielsweise die Seniorenarbeit bei Claudia Bordon-Vieler in guten Händen. "Nun bräuchten wir aber ein Äquivalent in der Jugendarbeit", sagt die Zweite Vorsitzende Sabrina Hruschka. Die Versicherungsfachwirtin sieht in Ried in Zukunft einen Bedarf an einem Streetworker. "Für kleinere Kinder und Senioren wird wirklich viel gemacht. Jugendliche bleiben dabei oft auf der Strecke", sagt die Mutter zweier Söhne. Konkret angedacht sind zwei oder drei Aktionstage für Jugendliche. "Da könnten wir beispielsweise das Thema 'Wie baue ich einen Lautsprecher' angehen", sagt Sandmair.

Noch werden die Pläne des neuen Vorsitzenden gebremst: "Weil uns Corona im Nacken sitzt." Aber bereits die Spieletage, die von Schriftführerin Sarah Hertle im Oktober in der Rieder Rathausturnhalle zusammen mit dem Kreisjugendring (KJR) Aichach-Friedberg organisiert wurden, zeigten, dass Bedarf vorhanden ist. Die Grundschullehrerin will darüber hinaus das Thema Nachhaltigkeit in die Schulen bringen und es mit Technik verknüpfen. "Vielleicht durch das Thema Solar", schlägt Sandmair vor.