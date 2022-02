Ried

12:00 Uhr

Ausflüge zu zweit: Tandem-E-Bike begeistert Rieder Radler

Plus Sich den Wind um die Nase wehen lassen – das machen viele Rieder mit dem Tandem-E-Bike der Gemeinde. Die Managerin kann sich vor Anmeldungen kaum retten.

Von Christine Hornischer

Rieds Senioren – und nicht nur die – können ein Tandem-E-Bike ihr Eigen nennen. Zumindest zeitweise. Denn das Vehikel, dessen Anschaffung Rieds Kümmerin Claudia Bordon-Vieler initiiert hat, kann spontan ausgeliehen werden. "Das Bike ist einfach spitze. Ich habe es selbst schon mehrmals probiert", sagt die Kümmerin. Besonders in Erinnerung geblieben ist ihr eine Ausfahrt mit einer Freundin nach Friedberg in einen Barbetrieb, wo viele junge Leute draußen saßen. "Wir kamen an, parkten unser Tandem, und es herrschte atemlose Stille, und alle starrten uns an", erzählt die Kümmerin.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

