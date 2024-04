Ried

Auto rollt in Ried rückwärts in ein Regenüberlaufbecken

Rückwärts in ein stillgelegtes Regenüberlaufbecken rollte am Sonntag ein Auto in Ried.

Am Sonntagmorgen wollte ein Semmellieferrant seine Waren in Ried ausfahren, als er plötzlich sein Auto in einem stillgelegten Regenüberlaufbecken wiederfand.

Wie die Rieder Feuerwehr mitteilt, war der Mann am Sonntagmorgen mit seinem Pkw in der Heimagartenstraße in Ried unterwegs. Er parkte das Auto und ließ den Motor laufen. Schließlich wollte er nur schnell die Tüte mit Frühstückssemmeln gegen 7.30 Uhr vorbeibringen. Vermutlich hat er dabei aber vergessen, die Handbremse zu ziehen. Deshalb rollte das Auto rückwärts die Straße hinunter, durchbrach einen Gartenzaun und landete noch mit laufendem Motor mit dem Heck in dem stillgelegten Regenüberlaufbecken. Der Fahrer des Autos wurde nicht verletzt. Die sofort alarmierte Feuerwehr Ried konnte gemeinsam mit der Feuerwehr Mering und der Wasserrettung Mering das Fahrzeug bergen. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei Friedberg und die Kreisbrandinspektion der Feuerwehr. Die genaue Schadensursache steht noch nicht fest. (sev)

