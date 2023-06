Automatisch Säen und Gießen: Jugendliche konstruieren Farmbot

Rieder Jugendliche arbeiten an einem spannenden Projekt und konstruieren einen vollautomischen "FarmBot". Dabei eignen sie sich Spezialwissen an.

Im Mai startete in Ried ein Jugendprojekt der Kreativwerkstatt Ried in Zusammenarbeit mit der Gemeinde. Zwölf engagierte Jugendliche und vier Mentoren arbeiteten gemeinsam an der Konstruktion eines FarmBots, einem autonomen Robotersystem für eine vollautomatische Lebensmittelproduktion in Hochbeeten. Der FarmBot optimiert die Bewirtschaftung durch seine Fähigkeiten wie das Säen von Samen, das Bewässern von Pflanzen und das Entfernen von Unkraut. Dank Sensoren, Kameras und anderen Technologien erfasst er die Bedürfnisse der Pflanzen und führt automatisch entsprechende Aktionen aus.

Jugendliche in Ried lernen, ein Hochbeet zu bauen

Das Projekt ging jedoch über das bloße Zusammenbauen des FarmBots hinaus. Es beinhaltete auch das Programmieren und Anpassen der Funktionen, um sie auf die Bedürfnisse der Pflanzen abzustimmen. Unter fachmännischer Anleitung von Andreas Engl lernten die Jugendlichen darüber hinaus ein stabiles und mobiles Hochbeet zu bauen und wie die Wasserversorgung über ein Hauswasserkraftwerk funktioniert. Zudem wurden sie von den IT-Experten Florian Preugschat, Felix Wolf und Paul Graf beim Umsetzen des Open-Source-Projekts unterstützt. Diese Experten halfen den Teilnehmerinnen und Teilnehmern bei Problemen und gaben ihnen Anleitung bei der Installation und Konfiguration.

Die Jugendlichen lernten auch, wie man ein Hochbeet aufbaut. Foto: Paul Graf

Erwin Gerstlacher, Bürgermeister von Ried, äußerte sich stolz zu dem Jugendprojekt der Kreativwerkstatt Ried. "Die Jugendlichen und ihre Mentoren haben mit der Konstruktion des FarmBots nicht nur ihre technischen Fähigkeiten unter Beweis gestellt, sondern auch ein starkes Bewusstsein für nachhaltigen Gartenbau und innovative Lösungen entwickelt."

Das Projekt schafft eine Plattform für praktisches und technisches Lernen und förderte die Zusammenarbeit, den Erfahrungsaustausch und das Verständnis für nachhaltige Gartenbaumethoden. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer hatten die Möglichkeit, ihre kreativen Ideen in die Realität umzusetzen und wichtige Fähigkeiten für ihre zukünftige berufliche Laufbahn zu entwickeln. Diese Initiative weckte die Begeisterung für Technologie und Nachhaltigkeit bei jungen Menschen und zeigte, wie durch die Verbindung von Technik, Werken und Gartenarbeit innovative Lösungen für die Lebensmittelproduktion geschaffen werden können. (AZ)