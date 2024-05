Ried-Baindlkirch

vor 21 Min.

Ausgelassene Partynacht 55+: Senioren fahren gemeinsam ins Boandl

Plus 150 Seniorinnen und Senioren aus Ried, Mering und Kissing fahren in die Disco ihrer Jugend, das Boandl. Die Organisatoren sind von der Resonanz überrascht.

Von Christine Hornischer

In einer Nacht voller Nostalgie und Schwung wagten sich kürzlich rund 150 Seniorinnen und Senioren aus Kissing, Mering und der Gemeinde Ried auf eine besondere Reise. Es ging zurück in eine längst vergangene Ära, als Diskotheken der Treffpunkt für Tanz, Musik und gemeinsame Erlebnisse waren, zurück in die Jugend. Ziel war die Disco Boandl in Baindlkirch.

Es ging in die Jugenddisco in Baindlkirch

Der Besuch war für die Frauen und Männer mehr als nur ein einfacher Ausflug. Er war ein Erinnern an vergangene Tage voller Jugendlichkeit und Freiheit. Die Idee, Seniorinnen und Senioren in ihre Jugenddisco zu bringen, hatte Rieds Quartiermanagerin Claudia Bordon-Vieler. „Der Besuch im Boandl ist nicht nur eine Gelegenheit, alte Freunde wiederzusehen und vergangene Zeiten aufleben zu lassen, sondern auch eine Möglichkeit, das Gefühl der Jugendlichkeit und des Spaßes zu revitalisieren“, sagte sie.

