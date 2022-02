Ausstellung: Rieder Künstlerin füllt Foyer der Gemeinde mit bunten Werken

Plus Die Künstlerin Cornelia Gonser stellt ab Dienstag im Rieder Gemeindefoyer aus. Natur, farbige Jahreszeiten und Kreativität: Darum ist die Ausstellung besonders.

Die Gemeinde Ried hat eine neue Künstlerin. Cornelia Gonser stellt zurzeit ihre Bilder im Gemeindefoyer aus. Dabei muss sie – der Pandemie geschuldet – auf eine Vernissage verzichten. „Aber vielleicht gibt es dann im Sommer eine Finissage“, sagt die Künstlerin, die vor Kreativität und Schaffensdrang zu bersten scheint. „Ich muss irgendwohin mit meiner ganzen Energie.“ Dass sie diese enorme Energie in ihre Bilder steckt, sieht die Besucherin oder der Besucher der Ausstellung in Ried auf den ersten Blick.