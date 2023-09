Der Mann, die Ape, das Nordkap: Ein Rieder geht auf Reisen

Plus Der Rieder Siegfried Weidinger fuhr mit seiner Ape zum nördlichsten Punkt Europas. Auf seiner Route kam er auch durch Finnland und besuchte das Weihnachtsdorf.

„Die Eindrücke meiner Reise sind unbeschreiblich“, strahlt Siegfried Weidinger und streicht über seine Ape. Die motorisierte Rikscha mit nur zehn PS bringt ihn sicher durch Weltgeschichte. Seit Weidinger 2020 mit seinem Mops Moppi einmal rund um Deutschland gefahren ist und die Friedberger Allgemeine darüber berichtet hat, wird er oft auf der Straße angesprochen. „Meine Ape und ich sind bekannt wie ein bunter Hund“, lacht er. Nun hat er eine neue, abenteuerliche Tour hinter sich gebracht.

Kurz vor seiner großen Reise antwortete er auf die Frage, ob er denn kein Heimweh befürchte, lakonisch: „Warum? Daheim kennt mich doch jeder.“ Von Baindlkirch ging es erst einmal nach Ingolstadt. „Eine kleine Route am Anfang, weil ich nach meiner Abschiedsfeier erst gegen 14 Uhr loskomme“, verrät der Baindlkircher. Nach Ingolstadt fuhr Weidinger über Elbingerodeim Harz nach Berlin. In Swinemünde ( Polen) wollte er eigentlich bei der Einweihung des Swinetunnels dabei sein, „aber die waren noch nicht fertig“, berichtet er.