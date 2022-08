Ried-Baindlkirch

In Baindlkirch retten First Responder schon seit 30 Jahren Leben

Die Rettungskräfte der First Responder aus Baindlkirch haben jedes Jahr rund 300 Einsätze. Allein im Juli mussten sie in sechs Notfällen reanimieren.

Plus Die Feuerwehr Mering darf kein First-Responder-Team bilden. In Baindlkirch wissen die Feuerwehrleute, wie wichtig jede Minute ist. Sie hätten die Gruppe befürwortet.

Von Gönül Frey

Die First Responder leisten Erste Hilfe in Notfällen, bis Notarzt oder Rettungswagen vor Ort sind. Eine Gruppe solcher ausgebildeten Ersthelfer wollte die Meringer Feuerwehr anbieten - doch der zuständige Zweckverband für den Rettungsdienst lehnte das zum Unverständnis vieler ab. In der Nachbargemeinde Ried hat die Feuerwehr Baindlkirch als eine der ersten deutschlandweit vor rund 30 Jahren begonnen, einen solchen Dienst aufzubauen. Seitdem konnten die Ehrenamtlichen zahlreiche Leben retten. Aus dieser Erfahrung heraus sagt Franz Guha von den Baindlkircher First Respondern: "Ich persönlich hätte die First Responder für Mering nicht schlecht gefunden."

