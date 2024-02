Ried-Baindlkirch

18:30 Uhr

Kultdisco seit 60 Jahren: Was im Boandl passiert, bleibt im Boandl - oder?

Plus Mancher hüllt sich über seine Erlebnisse im Boandl am liebsten in Schweigen. Doch einige unserer Leserinnen und Leser wagen es, ihre Erinnerungen zu teilen.

Lange Nächte, wilde Feiern und Prügeleien - Geschichten übers Boandl gibt es viele zu erzählen. Schließlich hat die Kultdisco vor Kurzem ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert. In den sozialen Netzwerken ging eine Flut an begeisterten Gratulationen zum Geburtstag der Dorfdisco ein. Wir haben unsere Leserinnen und Leser gebeten, ihre Erinnerungen und Fotos mit uns zu teilen. Dass es die Abende dort in sich hatten, davon zeugen die Reaktionen: "What happens im Boandl stays im Boandl - legendär für uns Meringer seinerzeit" schrieb eine Nutzerin auf Facebook. "Gott sei Dank gibt es KEINE Bilder", gab eine andere Boandl-Besucherin zur Antwort.

13 Bilder Die Kultdisco Boandl gestern und heute Foto: Christine Hornischer

Einige Besucherinnen und Besucher trauen sich aber doch, ihre Geschichten vom Boandl öffentlich zu erzählen. Tanja Ringel ist heute 45 Jahre alt und war das erste Mal mit 16 im Boandl. Sie hat sogar noch einige Fotos gefunden, sie stammen aus den 90er Jahren. "Im Boandl habe ich schon sehr viele Nächte verbracht und auch den ein oder anderen Typ kennengelernt, mit dem ich später auch zusammen war. Leider hielt keine der Beziehungen", schreibt sie dazu. Auf den Fotos zu sehen sind der damalige DJ sowie Freunde, mit denen sie die Abende im Boandl verbrachte. Tanja Ringel hat die Hoffnung, dass sich so vielleicht sogar der ein oder andere findet, den sie über die Jahre aus den Augen verloren hat.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

