Ried

vor 2 Min.

Bebauungsplan in Hörmannsberg: Kritiker befürchten Unfrieden

Die Gemeinde Ried möchte gerne den Bebauungsplan für das Baugebiet an der Herioltstraße vorantreiben. Doch Kritiker fürchten Ärger mit der Landwirtschaft.

Plus Auf dem Weg zum Bebauungsplan an der Herioltstraße gibt es heftige Diskussionen. Landwirte haben Sorgen um ihre Betriebe.

Von Christine Hornischer Artikel anhören Shape

Eigentlich ist der Bebauungsplan für das Neubaugebiet an der Herioltstraße in Ried vom Gemeinderat im Juli bereits gebilligt worden. Doch bis er endgültig umgesetzt ist, können Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange noch ihre Stellungnahmen abgeben. Diese liegen nun vor und führten zu regen Diskussionen. Das Baugebiet liegt westlich der Kissinger Straße in Hörmannsberg.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen