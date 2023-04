Bei den Mikutas wird der Rieder Edeka zum Familienbetrieb

Plus Trendige Nahrungsergänzung, selbst gemachte Dekoartikel oder vegane Frischetheke. Die Inhaber Jenny und Alexander Mikuta probieren im Edeka immer wieder Neues.

Der Edeka ist das Herzstück der Rieder Ortsmitte – und in vielerlei Hinsicht ein besonderer Markt. Gebaut hat ihn die Gemeinde in Eigenregie, um die Nahversorgung zu sichern und mitzugestalten. Seit der Eröffnung vor fünf Jahren hat sich viel getan.

Alle Dinge des täglichen Bedarfs bekommen die Riederinnen und Rieder hier wohnortnah. Zusätzlich gibt es viele regionale Lebensmittel, eine umfangreiche Dekoabteilung und aktuelle Trendprodukte – vor allem seitdem der zuerst nur angestellte Marktleiter Alexander Mikuta den Edeka vor einem Jahr mit seiner Frau Jenny als Inhaber übernommen hat.