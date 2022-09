Bei den Rieder Theaterfreunden geht es teuflisch zu

Die Aktiven proben eifrig an dem Schwank "Deifi Sparifanker". Wegen möglicher Corona-Beschränkungen findet die Premiere schon am 1. Oktober statt.

Wie von Geisterhand bewegen sich Stühle, Türen öffnen und schließen sich oder Spiegel bewegen sich – in der Rieder Rathausturnhalle ist keine Geisterbahn aufgebaut oder wird für die Dorfwette geschminkt. Tatsächlich sind die Mimen der Rieder Theaterfreunde mitten in den Proben des höllisch-heiteren Schwanks "Deifi Sparifankerl". Der Dreiakter von Ralph Wallner garantiert allen Besucherinnen und Besuchern eine ziemliche Belastung für die Lachmuskeln.

"Da wir nicht genau wissen, wie im November die Corona-Regeln sind, spielen wir schon im Oktober", sagt der Sprecher der Theaterfreunde Ried, Markus Nimführ. Der Vorsitzende Alois Bachmeir ergänzt: "Nach den zwei Jahren Zwangspause möchten wir die Spielzeit 2022 auf jeden Fall wieder gemeinsam angehen." Das wünschen sich auch die 30 Mimen der Theaterfreunde. Seit Juli wird für die teuflische Komödie geprobt.

Viele fleißige Helfer in Ried

Über den Inhalt selbst wollen die Theaterfreunde Ried noch nicht viel verraten. Es geht um den fidelen Teufel Luziferius Sparifankerl (Spielleiter Andreas Seidel), der den jungen Bertl (Mario Lutz) zu Untaten anstiften soll. Dafür erscheint der Beelzebub in Menschengestalt bei den armen Ziegenbauern und seiner Schwester Senta (Jenny Bedynek). Die Aufgabe wäre für den Sparifankerl normalerweise ein Kinderspiel, gäbe es da nur nicht das gute irdische Essen oder die weiblichen Versuchungen. Zu allem Übel tut auch der verflixte Schnaps sein Übriges bei dem teuflischen Spiel. Graf Ferdinand (Alois Bachmeir) kocht sein eigenes Süppchen und vertritt hauptsächlich seine persönlichen Interessen.

Auch die Goldtalerin (Claudia Ring) und ihre lebensfrohe Dorffreundin, die Blechhoferin (Renate Wagner) sowie die sehr vergessliche Ungerin (Angelika Häckl) verfolgen ganz eigene Ziele in dem ganzen Tumult. Zuletzt ist da noch Nepomuk Stutz (Florian Mayr), ein Freund Bertls, und des Teufels Großmutter (Roswitha Marz), die mit ihrem Enkel skypt.

Die Rieder Theaterfreunde proben seit Juli den höllisch-heiteren Schwank "Deifi Sparifankerl". Der fidele Teufel Luziferius Sparifankerl alias Andreas Seidel will den jungen Bertl (Mario Lutz) zu Untaten anstiften. Foto: Christine Hornischer

Möglich wurde die Durchführung des Stückes aber auch nur deshalb, da hinter und auf der Bühne fleißige Helfer am Werk waren. So wurde die Bühne wieder von Leo Ludwig gestaltet. Souffleur Hans Vötter kennt das teuflische Spiel schon fast auswendig. "Unsere amüsante Geschichte bleibt bis zum Schluss spannend und überrascht durch mehrere Wendungen", verspricht er. Bereits jetzt gibt es Anfragen für die Tickets.

Die Termine für das Theaterstück

Da so ein Theaterstück immer viel Arbeit bedeutet (Bühnenbau, Technik, Verkauf und vieles andere), wirbt Bachmeir für die Theaterleute: "Wir sind immer auf der Suche nach Personen, die Lust haben, an einem Theaterstück mitzuwirken." Jeder ist willkommen, mal an einer Probe oder Aufführung vorbeizuschauen oder sich gleich an den ersten Vorsitzenden Alois Bachmeir unter Telefon 0170/7312992 oder per E-Mail an info@theaterfreunde-ried.de zu wenden.

Info:

Die Komödie ist in der Rieder Turnhalle zu sehen am:

Samstag, 1. Oktober (Premiere), 19.30 Uhr

Sonntag, 2. Oktober, 19.30 Uhr

Freitag, 7. Oktober, 19.30 Uhr

Samstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr

Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr.

Karten gibt es ab sofort telefonisch bei Hans Vöttel unter der Telefonnummer 08233/1337.