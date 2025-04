Bei den Theaterfreunden Ried geht eine Ära zu Ende

Die 50. Generalversammlung der Theaterfreunde Ried stand unter besonderen Vorzeichen. Alois Bachmeir übergab das Vorstandsamt an Florian Mayr. „Nach 13 Jahren ist es nun an der Zeit, an die nächste Generation zu übergeben“, so Bachmeir. Er blickte dabei auf sehr erfolgreiche Jahre zurück, in denen er mit großem Einsatz den Verein weiterentwickelte. Auch Bürgermeister Erwin Gerstlacher bedankte sich für die vielen Stunden der Vereinsarbeit. „Mit Leuten wie dir steht und fällt eine lebendige Dorfgemeinschaft“, verabschiedete er Bachmeir.

Die Spielzeit 2024 war wieder eine sehr erfolgreiche und so blickten die Theaterfreunde auf ein spannendes und abwechslungsreiches Vereinsjahr zurück. Mit dem Stück „Da Baderkriag“ unter der Spielleitung von Andreas Seidel und Leo Ludwig trafen die Theaterfreunde wieder ins Schwarze. „Wir legen die Messlatte jedes Jahr ein Stückchen höher und haben uns mittlerweile einen Ruf erspielt“, so Spielleiter Andreas Seidel.

Besonders die Kinder- und Jugendgruppen der Theaterfreude sind sehr erfolgreich und werden von den Jugendleiterinnen Elisabeth Fischer und Alexandra Weidinger kontinuierlich weiterentwickelt. Bei den drei Aufführungsterminen der Kinder und Jugendlichen wurde ein Zuschauerrekord mit über 400 Besuchern erreicht. Doch nicht nur die Jugendarbeit, sondern auch verdiente Mitglieder tragen den Verein und so konnten dieses Jahr Johann Straucher für 50 Jahre und Florian Mayr für 25 Jahre Mitgliedschaft geehrt werden.

Abschließend wurde die Vorstandschaft neu gewählt. Florian Mayr als erster Vorstand wird künftig von Mario Lutz als zweitem Vorstand sowie Jennifer Bedynek als Kassiererin und Carina Nimführ als Schriftführerin unterstützt. Ergänzt wird die Vorstandschaft durch das bewährte Spielleiterteam Andreas Seidel und Leo Ludwig, Elisabeth Fischer und Alexandra Weidinger als Jugendleiterinnen, Markus Nimführ (Öffentlichkeitsarbeit) sowie Elisabeth Rath, Kristina Nadler, Anna Seidel, Renate Wagner und Alois Bachmeir als Beisitzer.

Dieser Artikel wurde nicht redaktionell bearbeitet.