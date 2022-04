Was sich bei den Gräbern in Ried künftig ändert

Plus Die Gemeinde Ried hat die Regeln für Bestattungen auf den Friedhöfen geändert - was den Bürgerinnen und Bürgern entgegenkommt.

In der aktuellen Sitzung des Gemeinderates wurde einstimmig die Satzung über die öffentlichen Bestattungseinrichtungen geändert. War es bisher nur möglich, ein Grab auf 30 Jahre zu verlängern, geht dies nun auch fünf, zehn oder 15 Jahre lang – je nach Wunsch. Mit dieser Neufestlegung wurde auch gleich die Satzung der öffentlichen Bestattungseinrichtungen geändert.