Betreutes Wohnen in Ried: Naturschutzbehörde sieht Standort kritisch

In Ried sind ein betreutes Wohnen und eine Tagespflege geplant.

Von Christine Hornischer

In der aktuellen Sitzung des Gemeinderates wurden die Stellungnahmen der Öffentlichkeit und beteiligten Behörden zum Bebauungsplan "Betreutes Wohnen" behandelt. Diese lagen vom 31. Mai 2021 bis zum 1. Juli 2021 aus. Wie mehrfach berichtet, sollen in der Ortsmitte Ried ein betreutes Wohnen sowie eine Tagespflegeeinrichtung für ältere Menschen errichtet werden. Dies hatten die Gemeinderäte bereits in der Sitzung vom 29. April 2021 beschlossen. Einwände hatte die Untere Naturschutzbehörde des Landratsamtes Aichach-Friedberg.

