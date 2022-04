Ried

06:00 Uhr

Betreutes Wohnen: Ried will heuer mit dem Verkauf der Wohnungen starten

In Ried sind am Eisbach ein Betreutes Wohnen und eine Tagespflege geplant und nur wenige Meter weiter ein Ärztehaus.

Plus Es ist ein Ausnahmeprojekt: In der Rieder Ortsmitte soll ein Betreutes Wohnen entstehen. Wer Wohnungen kaufen kann und wie die Gemeinde das Projekt stemmt.

Von Anna Katharina Schmid

Idyllisch schlängelt sich der Eisbach durch die grünen Wiesen. Der Parkplatz des Supermarktes liegt in der Nähe, von dort bis zur geplanten Wohnanlage für Seniorinnen und Senioren sind es nur wenige Meter. In dem Großprojekt der Gemeinde Ried stehen die nächsten Schritte an, prominente Unterstützung könnte es weiter beschleunigen. Eine Übersicht über die Planungen, den Baubeginn und den Erwerb der Wohnungen.

