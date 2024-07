Breitensport wird beim SV Ried seit 10 Jahren großgeschrieben

Hans Gamperl, Ute Keller, Claudia Weiß und Sonja Lechner gründeten am 4. Juni 2014 die Abteilung Breitensport mit 45 Gründungsmitgliedern als zusätzliche Sparte des SV Ried. Sport für die ganze Familie war die Gründungsidee. Das Sportabzeichen und Lauf10! waren von Hans Gamperl Herzensangelegenheiten und sollten über diese Abteilung eine Heimat bekommen. Die Rechnung ging auf, denn nach zehn Jahren wuchs die Abteilung mit über 200 Mitgliedern zur zweitgrößten im SV Ried an.

Die Aufgaben sind beim Breitensport im SV Ried verteilt

Beim Breitensport in Ried wird nicht nur das Sportabzeichen gemacht oder gelaufen und gewalkt, sondern es werden Rad- und Bergtouren, Wanderungen und Fitnesskurse und heuer zum ersten Mal eine Schneeschuhwanderung angeboten. Die Breitensportabteilungsleiterin Ute Keller erläutert, dass die Abteilung deshalb so gut funktioniert, weil alle Aufgaben auf viele im Team verteilt sind und die sehr engagiert zusammen arbeiten. So hat Hans Gamperl (2. Abteilungsleiter) nach wie vor als Steckenpferd das Sportabzeichen in Ried und kann jedes Jahr Erfolge aufweisen, wie die meisten Sportabzeichen im Landkreis. Gertrud und Hans Gamperl organisieren die Wanderungen in der näheren Umgebung, Bergtouren, Hüttenwochenenden, Lechweitwanderungen oder eine Stadtführung.

Den Fachbereich Radeln hat Lenz Loder übernommen und auch hier sind die Ziele mit vielen geschichtlichen und kulturellen Erläuterungen untermalt. Die Fitnesskurse leitet Übungsleiterin Karin Weinberger, wie etwa „Fit durch den Winter“. In der kalten Jahreszeit nutzt der Breitensport die Fitnessgeräte im Rieder Sportheim und Martina Engelhart betreut hier die Breitensportler. Ute Keller freut sich, dass sie darüber hinaus auf viele helfende Hände, die im Hintergrund mitarbeiten, blicken kann und die so das Erfolgsprojekt Breitensport in Ried mitgestalten.

Einen großen Teil vom Breitensport nimmt das Lauf10! ein, das bereits im elften Jahr in Ried abgehalten wird. Alexander Weiß ist Fachbereichsleiter Laufen und hat federführend Lauf10! mit 23 ehrenamtlichen Lauf- und Walkingtrainern hinter sich. Am vergangenen Samstag wurde der Saison Abschlusslauf in Ried abgehalten, zuvor war der SV Ried als größte Gruppe bei Lauf10 in Wolznach dabei. In den vergangenen Wochen wurde in fünf unterschiedlichen Laufgruppen und drei Walkinggruppen trainiert und in dieser Aufteilung wurden die Gruppen von Alexander Weiß auf die zehn Kilometer Runde durch die benachbarten Ortschaften geschickt. Den Start des Laufs bildeten die Nordic Walker geleitet von Gertrud Gamperl und Beate Mayer. Mit fünf Trainern wurden dieses Jahr die Walker in verschiedenen Leistungsgruppen trainiert.

Auch einige neue Läuferinnen und Läufer waren in Ried dabei

Starthilfe gab es am Samstag in Ried durch die musikalische Begleitung von Toni und Willi Grillmaier mit ihrer Ziehharmonika und Hans Gamperl an der Gitarre. Kurz vor dem Ziel wurden die Läufer mit Gesang von Eva Stegmann, Regina Schamberger und Kindern überrascht. Neben den vielen Läufern und Walkern, die jedes Jahr nach Ried zu Lauf10! kommen, gibt es auch einige, die diese Saison zum ersten Mal dabei sind. So wurde der Meringer Marcus Enzensberger von seiner Frau Tine, die seit 2018 bei den Riedern dabei ist und Tochter Maria überredet, mit ihnen in Ried mitzulaufen. Der geübte Läufer ist begeistert, dass es in Ried nicht nur Laufanfänger gibt, sondern auch zwei Gruppen angeboten werden für trainierte Läufer. Ebenfalls zum ersten Mal in Ried sind Heiko Rübsamen mit Sohn Tom aus Kissing. Heiko Rübsamen fehlte die Laufregelmäßigkeit, die er beim Lauf10! in Ried gefunden hat und seine Fitness dadurch steigern konnte. Er war einer der schnellsten Läufer von Ried in Wolnzach und hat die zehn Kilometer in gute 52 Minuten geschafft.

Am Samstagabend wurde das Saisonende und zehn Jahre Breitensport mit einem großen Sommerfest gefeiert. Dabei wurden Alexander Weiß, Sabine Schwörer und Manuela Kuhnert mit einer Urkunde geehrt, da sie bereits seit zehn Jahren Lauftrainer in der Breitensportabteilung sind. Die Laufsaison ist mit dem Rieder Abschlusslauf zwar vorbei, aber dennoch können Vereinsmitglieder vom Breitensport des SV Ried an den Lauftreffs in Ried immer montags, mittwochs und freitags um 19 Uhr am Rieder Sportheim, teilnehmen.

Infos und Bilder gibt es auf der Webseite des SV Ried Breitensport.