Bürger-App in Ried: Mit einem Klick die Gemeinde zur Hand

Plus Veranstaltungen, aktuelle Neuigkeiten aus dem Rathaus: Die neue App der Gemeinde soll Bürgerinnen und Bürger über alle Nachrichten aus Ried informieren.

"Ein Klick – alles zur Hand", mit diesem Slogan wirbt Ried für eine neue App, die Informationen zur Gemeinde bereithält. Darüber hinaus soll sie auch den Austausch ehrenamtlicher Leistungen zwischen Bürgerinnen und Bürgern stärken.