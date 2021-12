Ried

12:02 Uhr

Bürgerversammlung: Die Gemeinde Ried hat sich viel vorgenommen

Und so soll das geplante Grundstück für das Ärztehaus in zwei Jahren aussehen. Viel Grün, der renaturierte Eisbach und Ruhebänke, die zum Verweilen einladen, zaubern eine idyllische Atmosphäre.

Plus In der ersten hybriden Bürgerversammlung informiert Erwin Gerstlacher die Bewohner gleich über eine ganze Reihe außergewöhnlicher Projekte.

Von Christine Hornischer

Nachdem die Rückmeldungen auf die im Januar stattgefundene Online-Bürgerversammlung durchweg positiv waren, wurde die aktuelle Bürgerversammlung sowohl in Präsenz in der Rieder Rathausturnhalle als auch online abgehalten. "Das ist die erste hybride Bürgerversammlung unserer Gemeinde", begrüßte Rathauschef Erwin Gerstlacher die anwesenden fünf oder sechs Personen, die dem Wintereinbruch getrotzt hatten und live in der Halle saßen. Viel mehr Interessierte aber hatten sich von ihren heimischen Computern zugeschaltet. Rund 100 Online-Anmeldungen hatte Geschäftsleiter Andreas Sausenthaler gezählt.

