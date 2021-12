Ried

13:05 Uhr

Bürgerversammlung: Diese Themen bewegen in Ried

Plus Vor allem Verkehrsthemen und das neue Baugebiet werden in der Bürgerversammlung in Ried angesprochen.

Von Christine Hornischer

Nach der Präsentation von Bürgermeister Erwin Gerstlacher in der hybriden Bürgerversammlung hatten die Bürgerinnen und Bürger das Wort. Fragen konnten persönlich bei Anwesenheit gestellt werden oder per Onlinechat. So wurde das Thema Tempo-30-Zonen für diverse Wohngebiete in der Gemeinde angesprochen. Hier war die Frage, wann denn die Schilder aufgestellt würden. "In den Wohngebieten, wo es sinnvoll ist, werden die Schilder so bald wie möglich aufgestellt", versprach Gerstlacher.

