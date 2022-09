Bunte Chorliteratur: Benefizkonzert an der Rieder Schule

Der Kirchenchor aus Baindlkirch mit seiner Dirigentin Regina Steinhardt und Martin Dronzella am Pult des Eisbachtaler Liederkranzes geben ein Konzert am 10. September.

Wie bunt und unterschiedlich die Chorliteratur sein kann, lässt das Gemeinschaftsprojekt vom Kirchenchor Baindlkirch und dem Eisbachtaler Liederkranz im diesjährigen Benefizkonzert "Fröhliches Singen in Ried" hören. Etwa 50 Sängerinnen und Sänger unter der Leitung von Regina Steinhardt und Martin Dronzella geben nach intensiver Probenzeit eine Vielfalt an Liedern aus verschiedenen Epochen und Stilrichtungen zum Besten. Mit dabei ist die Rieder Ziach, die auf ihren Instrumenten für Stimmung sorgt.

Chöre aus Baindlkirch und Ried singen gemeinsam

Am Samstag, 10. September, um 14 Uhr beginnt der bunte Nachmittag mit Kaffee und Kuchen bei gutem Wetter im Garten der Schule, ausweichen kann man in die Aula, wenn es regnen sollte. Der Eintritt ist frei, doch hoffen die Chormitglieder auf einen vollen Spendentopf, denn der Erlös geht an die "Friedberger Trostbären" für das Krankenhaus. Außerdem steht der Bürgerbus zur Verfügung. Auf zahlreichen Besuch freuen sich der Eisbachtaler Liederkranz und der Baindlkircher Kirchenchor.

