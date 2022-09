Chorkonzert sorgt in Ried für gute Laune

Zwei Chöre und zwei Instrumentalgruppen nehmen das Rieder Publikum in der Aula der Grundschule mit in einen musikalischen Kurzurlaub.

"Schöne Musik", antwortet Sigrid Hartwig wie aus der Pistole geschossen auf die Frage, was sie vom Nachmittag erwarte. "Ich bin ein richtiger Schlagerfan", erklärt sie, und schon nach dem dritten Stück klatscht und singt die jung gebliebene Rentnerin heiter mit. Gekommen waren viele Gleichgesinnte zusammen mit ihrer Kümmerin Claudia Bordon-Vieler. Auch Bürgermeister Erwin Gerstlacher mit Gattin Alexandra und Pfarrer Anton Brandstetter unter den Gästen. Der Bürgermeister meinte: "Die Aula könnte ruhig öfter für Veranstaltungen genutzt werden."

Über 50 Musikfans klatschten und sangen mit zu heiteren Melodien wie "Griechischer Wein" oder "Thank You for the Music". Die Zuhörerinnen und Zuhörer zeigten sich begeistert von dem Eisbachtaler Liederkranz und dem Kirchenchor aus Baindlkirch, dem bei diesem Konzert die Männer abhandengekommen sind, denn diese mussten auf anderen Veranstaltungen singen. Regina Steinhardt dirigiterte den Chor.

Julia Ruminy unterstützt den Liederkranz an der Geige

"Wir wollen, dass das Publikum zur Musik mitgeht, denn Singen befreit, macht lustig und erleichtert das Atmen", erklärte der Organisator und Vorsitzender des Eisbachtaler Liederkranzes Johann Erhard. Als Chorleiter dirigierte Pianist und Organist Martin Dronzella nicht, sondern begleitete auch auf dem Klavier. Violinistin Julia Ruminy, unterstützte den Liederkranz und ist in Merching mit dem Kirchenchor zu hören.

Zwischen den Gesangstücken spielten die Rieder Ziach. Willi und Toni Grillmair mit Akkordeon und Leonhard Wittkopf mit dem Eufonium Landler und Polka. Auch Ernst Rubey (Akkordeon) und Walter Schwägerl (Eufonium) spielten auf und sangen das böhmische Lied. Ernst wurden die Damen vom Kirchenchor bei dem Lied "Where Have All the Flowers Gone". Ein Antikriegslied, das 1955 vom US-amerikanischen Songwriter Pete Seeger geschrieben wurde.

Vor dem Schlusslied "Wem Gott will rechte Gunst erweisen", an dem alle Mitwirkenden des Konzerts teilnahmen, sprach der Vorsitzende der Liedertafel Johann Erhard allen Mitwirkenden seinen herzlichen Dank aus. Die zahlreichen Besucher bedankten sich bei den Teilnehmenden mit einem lang anhaltenden Applaus.