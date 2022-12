Christkindlmarkt in Ried bietet Stoff für eine Fernsehsendung

Die spezielle Weihnachts-Edition von TV Ried berichtet über die dörfliche Gemütlichkeit. Der Wunschbaum ist bereits eine liebenswerte Tradition.

Nach der zweijährigen Corona-Zwangspause hat der Katholische Burschenverein wieder den traditionellen Rieder Markt rund um die Kirche beim Rathaus organisiert. Die Rieder Jugendlichen, die ein örtliches Nachrichtenformat betreiben, nahmen den Christkindlmarkt gleich zum Anlass für eine Spezialsendung. "Wir planen eine spezielle Weihnachtsedition von TV Ried, die am 24. Dezember ausgestrahlt werden soll", sagt Moderator Maxi stolz.

Für den Weihnachtsmarkt hatte sich der Burschenverein Unterstützung bei den Ministranten, der Feuerwehr, der Mutter-Kind-Gruppe und dem Sportverein geholt. Mit seiner besonderen Atmosphäre und dem Duft nach Glühwein und Waffeln bot der Markt für die rund 300 Besucherinnen und Besucher dörfliche Gemütlichkeit. "Der Rieder Weihnachtsmarkt mit seinem besonderen Flair hat sich zu einem nicht mehr wegzudenkenden Teil des Rieder Lebens entwickelt", sagte denn auch der Vorsitzende des Burschenvereins, Alexander Hurt.

Köstlichkeiten und kreative Geschenke beim Rieder Weihnachtsmarkt

Die örtlichen Vereine boten an den Ständen und Büdchen kulinarische Köstlichkeiten wie Bratwurstsemmeln, gebrannte Mandeln, Waffeln, frittierte Spiralkartoffeln sowie kreative Geschenke aus der Region an. Viele Riederinnen und Rieder und auch auswärtige Besucher kommen alle Jahre wieder in das kleine, romantisch beleuchtete Hüttendorf und lassen sich von den leckeren Düften verlocken.

Mit dem sogenannten Wunschbaum haben die beiden Jugendbeauftragten der Gemeinde Ried, Christiane Steber und Denise Seidl, vor nunmehr drei Jahren eine liebenswerte Tradition begonnen. An den geschmückten Wunschbaum, der inzwischen am Parkplatz beim Edeka steht, kann jede Bürgerin und jeder Bürger, ob groß oder klein, einen Wunsch auf einem Anhänger anbringen. Der Wunsch soll einen maximalen Wert von 15 Euro nicht überschreiten. Jeder, der einen Wunsch erfüllen möchte, kann sich dann am Baum einen oder mehrere Wunschzettel abnehmen, den Wunsch umsetzen und das Präsent dem Wünschenden am 24. Dezember vor die Haustüre bringen.

Auch das Rieder „Gmoa Haisel“ war wieder mit von der Partie. Gemeinderat Johann Erhard hat seinen Spaß. Foto: Christine Hornischer

Das Rieder "Gmoa Haisel" ist die schönste Bude beim Christkindlmarkt

Auch das Rieder "Gmoa Haisel" war wieder mit von der Partie. Vor einigen Jahren hatten die Gemeinderäte Johann Erhard, Josef Steber, Erwin Huber und Paul Graf die prächtige Hütte gebaut. "Der Transport war wie immer eine Herausforderung, da die massive Hütte um die drei Tonnen wiegt", sagte Paul Graf. Außerdem sei der Platz zwischen Rathaus und Kirche sehr beengt. In der Vergangenheit hatten sich schon öfter mal kleine und größere Malheure an der unübersichtlichen Stelle zwischen Kriegerdenkmal, Kirche und Rathaus ereignet.

Als besondere Spezialität und Highlight gab es edle Südtiroler Brände. Zur späteren Stunde wurden diese auf Skiern mit Tisch Feuerwerk und von "Oh sole mio"-Gesängen begleitet, verkauft. Das "Gmoa Haisel" stach einmal mehr aufgrund seiner aufwendigen Dekoration zwischen den Buden hervor. Auch Elisabeth von TV Ried (wir berichteten) ist von dem kleinen, aber feinen Weihnachtsmarkt begeistert. "Unser Beitrag wird absolut sehenswert", wirbt sie. Der Link zu dem eigenen Youtube-Kanal wird noch auf der Gemeindehomepage bekannt gegeben.