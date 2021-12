Ried

Corona-Impfaktion am Feiertag in Ried: Frisch geimpft am Weihnachtstisch

Plus Eine große Impfaktion in Ried ist eine Bescherung der besonderen Art, die viele freut. Wie es dazu kam und warum das Team sogar Hausimpfungen durchführt.

Von Christine Hornischer

Für eine ganz besondere Bescherung an alle Menschen, die einen Impftermin suchen, sorgten am ersten Weihnachtsfeiertag im Rieder Rathaus Quartiersmanagerin Claudia Bordon-Vieler und der Mediziner Dr. Arian Derakhchan, der mit Kollegen die Praxisclinic in Mering führt. Eine "geimpfte Weihnachten" war für viele der 150 Frauen und Männer, die einen Impftermin ergattert hatten, "das allerschönste Weihnachtsgeschenk", wie es Marianne Doblinger aus Ried so schön ausdrückte: "Eine größere Freude hätte man uns gar nicht machen können."

