Das Juze, mehr Kontakt zu Vereinen: Das tut sich in der Rieder Jugendarbeit

In einer Umfrage hatte Ried ermittelt, was sich die Jugendlichen der Gemeinde wünschen. In der Zwischenzeit hat sich einiges getan.

In der aktuellen Sitzung des Gemeinderates stellte Jugendbeauftragte Christiane Steber vor, was der Arbeitskreis "Jugend" besprochen hätte. So habe man sich an die Eckpunkte der Jugendumfrage vom März gehalten. Hauptsächlich hatten die Jugendlichen da genannt, dass sie sich eine bessere Verkehrsanbindung wünschen und ihr "Juze" zurückwollen. Auch war damals der Wunsch lautgeworden, dass sich die Vereine beispielsweise im Gemeindeblatt doch explizit vorstellen, um so die Hemmschwellen zur Kontaktaufnahme zu senken. Einigen Wünschen könne man entgegen kommen.

Rieder Bürgerbus soll mehr eingesetzt werden

In puncto Mobilität seien die Bedürfnisse einfach zu unterschiedlich, um alle unter einen Hut zu bringen, so Steber. Sie wollten jedoch den Bürgerbus vermehrt einsetzen und Carsharing anbieten. Das Jugendzentrum, das seit 2013 immer wieder renoviert und mit frischer Farbe versehen worden war, war in die Jahre gekommen und schließlich geschlossen worden. Jetzt wurde es reaktiviert und wird laut Aussage Stebers gut angenommen. Man überlege, zusätzliche Öffnungstage mit Fachpersonal anzubieten.

Auch wären Überlegungen lautgeworden, einen Verein zur Förderung der Jugendarbeit zu gründen. Dieser solle dann Spenden einsammeln und Workshops (IT, Fotografieren) anbieten. Das Jugendarbeit-Team könnte sich auch eine Ideen-Suche ähnlich wie zur Ortsmitte vorstellen. Da hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer eines im Gemeinderat gegründeten Arbeitskreises und alle interessierten Bürgerinnen und Bürger intensiv daran gearbeitet, um Ideen für die Zukunft ihres Dorfes zu entwickeln.

Casino Royale wie in Mering auch für Ried

Robert Guha führte seinen Kolleginnen und Kollegen die Veranstaltung "Casino Royale" vor Augen, die gemeindeübergreifend vom Meringer Jugendtreff mit dem Kissinger Familienstützpunkt initiiert worden sei. Hier konnten sich die Jugendlichen in Schale werfen und beim Poker, Blackjack oder Roulette ihr Glück versuchen. "Da könnten wir uns Anregungen holen", schlug Guha vor.

Die Sprache war in dem Arbeitskreis auch auf den kommunalen Jugendpfleger für den Landkreis Aichach-Friedberg, Matthias Matuschka, gekommen. Dieser solle doch "von außen" draufschauen, was aus seiner Sicht in Richtung Jugendarbeit möglich wäre. Diese Anregung griff auch Bürgermeister Erwin Gerstlacher gerne auf und will das Gespräch mit Matuschka suchen.