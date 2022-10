Der Teufel steckt bei der Premiere der Rieder Theaterfreunde im Detail

Volles Haus gibt es zur Vorstellung in der Rathausturnhalle. Der höllisch-heitere Schwank verbindet eine spannende Geschichte mit einem modernen Tonfall.

Die Rieder Theaterfreunde konnten bei der Premiere der urkomischen bayerischen Komödie "Deifi Sparifankerl" auf ein volles Haus oder, besser gesagt, eine volle Rathausturnhalle blicken. Der teuflische Drei-Akter von Ralph Wallner bescherte allen Besucherinnen und Besuchern Muskelkater vor Lachen. Besonders für die Kinder war die Theateraufführung eine Riesengaudi.

Kein Wunder, die Unterwelt in der höllisch-heiteren Komödie war auch zu komisch. Da brachte doch Luziferius, der Teufel selbst, die heile Welt in Bayern gehörig durcheinander. Renate Heissele aus Ried fasste zusammen: "Der Abend war einfach sehr witzig und sehr gut gespielt. Ich habe viel gelacht."

Der fidele Teufel Luziferus Sparifankerl (Spielleiter Andreas Seidel), will den jungen Bertl (Mario Lutz) zu Untaten anstiften. Dieser und seine Schwester Senta (Jenny Bedynek) haben Mühe, ihr Leben auf dem geerbten Ziegenbauernhof zu bestreiten. Senta, deren Kochversuche sich auf Kartoffeln beschränken, versucht immer wieder, ihren Bruder auf den rechten Weg zu bringen.

Hauptperson Bertl soll zu einer Missetat verleitet werden

Bertl aber, der von einem besseren Leben träumt, wird gerade von seinem Freund Stutz (Florian Mayr) zu einer großen Straftat überredet: "Komm auf die dunkle Seite der Macht". Konkret steht ein Diebstahl beim Grafen Ferdi von Falkenklamm (Alois Bachmeir) an. Der arrogante Adelige ist scharf auf Bertls Schwester Senta. Ein Grund mehr für Stutz und Bertl, dem Grafen eins auszuwischen.

In dieser Situation erscheint der fidele, bayrische Teufel Luziferius Sparifankerl, der von seiner Großmutter (Roswitha Marz), beauftragt wurde, Bertl zu einer Untat anzustiften, "denn die Erreichung der erforderlichen Seelen-Solls" sei noch nicht erreicht. Die Aufgabe wäre für Lucki, wie er sich nun nennt, normalerweise ein Kinderspiel, gäbe es da nur nicht das gute irdische Essen oder die weiblichen Versuchungen in Form der Goldtalerin (Claudia Ring).

Auf der Bühne in Ried skypt der Teufel mit seiner Großmutter

Auf Schnaps muss der Gehörnte allerdings ganz verzichten, da schon die kleinste Menge seine teuflisch-magischen Fähigkeiten schwinden lässt. Irgendwie will der Plan des Luziferius Sparifankerl nicht gelingen, obwohl er immer wieder mit seiner Großmutter skypt. Diese Szene ist ein gutes Beispiel dafür, wie das Stück die turbulente Geschichte mit einem modernen Tonfall verbindet. So war die gehörnte Großmutter auch im "Waterflow-Meeting", womit sie die Toilette meint.

Inzwischen spielt die sehr vergessliche Ungerin (Angelika Häckl) ihr eigenes Spiel. Und die mannstolle Blechhoferin (Renate Wagner) hilft der Goldtalerin (Claudia Ring) bei ihrem nächtlichen Rendezvous. Die Ereignisse überschlagen sich: überraschende Intrigen, weibliche Verlockungen, mutiges Handeln - und das Ende kommt unvermittelt und mit einem Knall... aber mehr soll nicht verraten werden.

Der Ausgang der Rieder Komödie bleibt bis zum Schluss ein Geheimnis

Der Ausgang der amüsanten Geschichte bleibt bis kurz vor dem Ende ein Geheimnis. Da zeigt sich wieder: Der Teufel steckt im Detail. Die Mimen der Theaterfreunde warteten mit einer Vielzahl charmanter Kleinigkeiten auf, wie beispielsweise die Tür, die sich auf des Teufels Fingerschnippen wie von Geisterhand öffnet und schließt. Der Sprecher der Theaterfreunde Ried, Markus Nimführ fasste abschließend zusammen: "Ja, der Deifi is halt in Ried". Er wies darauf hin, dass die Durchführung des Stückes nur deshalb möglich geworden war, da hinter und auf der Bühne fleißige Helfer am Werk gewesen seien.

Info: Die Komödie ist in der Rieder Turnhalle noch zu sehen: am Freitag, 7. Oktober, 19.30 Uhr, Samstag, 8. Oktober, 19.30 Uhr (Das Kinder- und Jugendtheater spielt um 16 Uhr), Sonntag, 9. Oktober, 18 Uhr (Das Kinder- und Jugendtheater spielt um 15 Uhr)