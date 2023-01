Die Högl Buam spielen in Berlin auf

Altbayerisches Lebensgefühl brachten die Höglbuam aus Ried mit zur Grünen Woche in Berlin.

Mit viel Musik, Tracht und bayerischer Tradition im Gepäck reisten die Högl Buam aus Ried zur grünen Woche in Berlin. "Am Sonntag machten wir uns mit unseren Autos auf nach Berlin", schildert Wolfgang Bachmeir. Der Baierberger ist nicht nur Landwirt und Gemeinderat in Mering, sondern auch erster Trompeter der Högl Buam aus Ried. Er schildert seine Eindrücke von der Reise.

"Nachdem wir unsere Hotelzimmer bezogen hatten, ging es gleich zum Reichstagsgebäude, wo wir die Arbeit des Bundestags erklärt und eine Führung durch den Plenarsaal sowie die den Fraktionszimmern bekamen", sagt Bachmeir. Gemütlich ließen die Musiker den Abend im bayerischen Wirtshaus Maximilians ausklingen. "Hier warteten schon Trachtengruppen aus Schongau und Hohenfurch und eine kleine Blasmusikgruppe aus dem Chiemgau auf uns", schildert Bachmeir. Es wurde musiziert, getanzt, und Schuhplattler gab es auch. "Das war eine Riesengaudi."

Motivationsschub für die Högl Buam aus Ried

Doch die Högl Buam mussten fit bleiben, denn schon am nächsten Morgen ging es zur Grünen Woche, der weltgrößten Messe für Agrar- und Ernährungswirtschaft. Die Idee zur Reise hatte Bachmeir. "Ich dachte mir, wir hatten in den letzten Jahren so wenig Auftrittsmöglichkeiten, und da wäre doch ein Konzert auf der Grünen Woche ideal." So bewarben sich die Högl Buam und bekamen den Zuschlag. "Das freut uns natürlich, und ein Motivationsschub fürs Proben ist es zudem", sagt Bachmeir und lacht.

Der Höhepunkt des Besuchs der Grünen Woche war dann der Auftritt der Musikgruppe. Zwei Stunden spielten sie ab 15 Uhr in der Bayernhalle. Dort habe eine Stimmung geherrscht, wie Bachmeir es sonst nur vom Oktoberfest in München kennt. "Bei Stücken wie der Böhmische Traum oder Auf der Vogelwiese gab es für die Gäste kein Halten mehr", ist Bachmeir noch immer ganz begeistert vom Auftritt in Berlin.

Der schönste Vereinsausflug für die Högl Buam

Doch die Högl Buam konnten noch nicht genug vom Musizieren bekommen. "Wir gaben im Europa Center ein Standkonzert und wurden sogar noch von der Bundestagsabgeordneten Ulrike Bahr besucht." Weil so viel Musik auch hungrig macht, ging es im Europa Center im Restaurant Kartoffelkiste zum Abendessen. "Auch hier trafen sich, wie am Abend zuvor, verschiedene Trachtengruppen mit ihren Musikanten und Goaßlschnalzern."

Bevor es am Dienstag nach Hause ging, unternahm die Gruppe noch eine Stadtrundfahrt. Bachmeir steht auch am Donnerstag noch immer ganz unter den Eindrücken der Reise: "Es war zwar schon auch nicht ganz billig für uns, aber wir sehen das als Vereinsausflug." Für ihn und seine Musikerkollegen sei es der bislang "schönste Vereinsausflug mit musikalischer Umrahmung" gewesen.